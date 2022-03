Presenečenje: Pivčevi priznali status parlamentarne stranke

Radiotelevizija Slovenija je stranko Naša dežela dr. Aleksandre Pivec v volilnih soočenjih uvrstila med parlamentarne stranke in tako ravnala skladno s preteklo prakso. Na podlagi navedenih dejstev in dokazil ter dozdajšnje prakse pri izvajanju zakona je ugotovila, da je stranka izkazala izpolnjevanje pogojev za priznanje statusa parlamentarne stranke, in sicer na podlagi nasledstva kot del stranke DeSUS. Skladno z navedenim bo stranka v volilnih soočenjih 2022 na RTV Slovenija obravnavana kot parlamentarna stranka, so sporočili z RTV Slovenija.

Odločitev, da se stranko Naša dežela v volilnih soočenjih 2022 uvrsti med tako imenovane parlamentarne stranke, je RTV Slovenija utemeljila na podlagi vseh relevantnih pravnih virov, javno dostopnih podatkov in vseh navedb stranke Naša dežela. Pravilnost uvrstitve pa potrjuje tudi pretekla praksa javnega zavoda v skoraj identičnem primeru iz leta 2014, so zapisali v sporočilu za javnost.

RTV Slovenija pojasnjuje, da stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec glede na javno dostopne podatke na prejšnjih evropskih ali parlamentarnih volitvah ni bila izvoljena v Državni parlament ali Evropski Parlament, zato stranke po tem merilu ne moremo šteti za parlamentarno stranko. Prav tako navedba, da naj bi bila stranka "zastopana v državnem zboru" prek treh poslancev, sama po sebi ne zadostuje za priznanje statusa "parlamentarne stranke".

RTV Slovenija je nato prijavo vrednotila še glede na zatrjevanje in izkazovanje obstoja pravnega nasledstva ter drugih povezovalnih okoliščin, ki po mnenju Naše dežele dr. Aleksandre Pivec izkazujejo nasledstvo dela stranke DeSUS. Pri tem je RTV Slovenija po skrbnem pregledu vseh relevantnih pravnih virov ugotovila, da na tak sklep, poleg navedb v prijavi, napotujejo tudi splošno znana dejstva; iz javno dostopnih podatkov je namreč razvidno, da sta poslanca Branko Simonovič in Ivan Hršak kandidirala na prejšnjih parlamentarnih volitvah na isti listi kot Aleksandra Pivec in drugi člani, ki so iz stranke DeSUS prestopili v stranko Naša dežela.

"Ker gre v primeru Naša dežela stranke dr. Aleksandre Pivec za mejni primer nasledstva dela druge stranke, je javni zavod preveril tudi lastno uveljavljeno prakso priznavanja statusa "parlamentarne" stranke v preteklih predvolilnih obdobjih v primeru strank s podobnim dejanskim in pravnim stanjem. Pri tem je ugotovila, da je bil v predvolilnem času leta 2014 stranki Zavezništvo Alenke Bratušek priznan status parlamentarne stranke, in sicer kot naslednice dela Pozitivne Slovenije, čeprav je stranka Pozitivna Slovenija obstajala še naprej. Na volilnih soočenjih leta 2014 je bil tudi stranki Pozitivna Slovenija priznan status parlamentarne stranke," so sporočili.

Pri tem je RTV Slovenija ugotovila, da gre za identične okoliščine: obe predsednici sta kandidirali na listi svoje prve stranke skupaj z drugimi poslanci, nato sta postali predsednici stranke, izgubil ta položaj, ustanovili svojo stranko, v katero so vstopili nekateri poslanci, člani in vodilni kadri prve stranke, pri čemer stranki nista ustanovili svoje poslanske skupine, poslanci, ki so prestopili, pa so zastopali novoustanovljeno stranko. Ker gre za identične okoliščine in z vidika preprečevanja diskriminacije pri uporabi 12. člena ZRTVS-1 je nujno, da enake okoliščine obravnavamo enako.