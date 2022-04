Golob zavrnil povabilo Planeta na soočenje z Janšo ena na ena #video

V oddajo Slovenija izbira na Planetu so na pogovor ena na ena povabili Roberta Goloba, ki bi se lahko soočil s premierjem Janezom Janšo, a je predsednik gibanja Svoboda povabilo zavrnil, potem ko je v oddaji 24ur večkrat povedal, da premier nima poguma, da bi se v živo soočil z njim, je v sredinem soočenju pojasnil voditelj oddaje Luka Svetina. V oddaji so z gosti govorili še o stanju v medijih, medijski svobodi ter politizaciji medijev in vojni v Ukrajini.

O portalu Necenzurirano in objektivnosti medijev

Spregovorili so o očitkih portalu Necenzurirano, ki naj bi bil velik davčni dolžnik ter očitkih novinarki omenjenega portala Vesni Vuković. Podjetje GEN-I je pod vodstvom Roberta Goloba nakazovalo denar podjetju, ki ga je ustanovila omenjena novinarka.

"Sama se ne bi ukvarjala z enim portalom. Po razmisleku smo se odločili, da se soočanj na Planet TV udeležujemo, saj gre za tretjo največjo televizijo. Večina ljudi, predvsem starejši, ki gleda različne programe, ne ve, kdo je lastnik določenega medija. Pomembno nam je bilo, da volivci slišijo naš program, kako gledamo na aktualna družbena vprašanja in odgovorimo na nekatere očitke z druge strani," je povedal Maša Kociper iz stranke SAB.

"Moje osebno prepričanje je, da so novinarji portala Necenzurirano zelo nesvobodni, ker so pod pritiskom urednikov, ti pa so pod pritiskom lastnikov. Gre za medije, ki brutalno napadajo politično sredino in desnico. Ko tovrstna vprašanja postavimo pred AVK, inšpektorat za medije idr., vsi pravijo, da imajo zvezane roke. Potrebujemo nov zakon o medijih in v naši medijski krajini moramo narediti prehod," je povedal Jožef Horvat iz NSi.

Več si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.

O politizaciji medijev

"V trenutni situaciji, kar se tiče medijev, si jih vlada absolutno podreja. Če pogledamo vso sago okrog STA in če pogledamo postopke, ki se dogajajo na RTV. Trenutne vladajoče stranke prevzemajo medije v Sloveniji in s tem se mi absolutno ne strinjamo," je na vprašanje o tem, zakaj v času, ko so bili na čelu programskih svetov kadri stranke SD, ni šlo za politizacijo, zdaj pa, ko je na tem položaju na RTV Peter Gregorčič, ki ni politično aktiven, pa naj bi šlo za politizacijo, odgovoril Dejan Prešiček iz stranke SD.

Alenka Jeraj iz stranke SDS je poudarila, da je v programskem svetu en predstavnik SDS. Stranke lahko predlagajo samo pet predstavnikov in ti so potem potrjeni v državnem zboru. Vse druge imenuje predsednik republike ali pa jih izbere civilna družba, je dodala Jerajeva.

Dotaknili so se tudi pritiskov na novinarje, na primer na novinarja Igorja Pirkoviča, ko je bil urednik Tednika, in primera Jadranke Rebernik, ki je bila umaknjena zaradi intervjuja z Markom Perkovićem - Thompsonom.

"Zagotovo so bili tudi to pritiski na novinarje, in kot je povedal eden izmed njih, da je 'veliko njih, drugih je pa malo', in očitno je prišel čas tudi za te, ki jih je malo, in je prav, da imajo določena mesta, ker so se strokovno izkazali. Zakaj bi bil to problem?" je dodala Jerajeva.

O programskih svetih

Več o tem si lahko pogledate na spodnjem videoposnetku.

"Novinarji bi morali biti manj navijaški in dovoliti, da si gledalci sami lahko ustvarijo mnenje. Želim si takih medijev tudi sama, da bi me kot prihodnjo poslanko mediji kritično obravnavali, in na način, da bodo pravila enaka za vse," je povedala Polona Rifelj, članica gibanja Povežimo Slovenijo.

Več si lahko ogledate na spodnjem videoposnetku.

O vojni v Ukrajini

"Absolutno smo priča hudi agresiji Rusije na Ukrajino. Mislim, da tu ni dileme, da je tudi stališče zunanje politike Slovenije zaščita človeških življenj in človeškega dostojanstva. Kot govori znani ruski pisatelj v Zločinu in kazni, mora vsakemu zločinu tudi slediti kazen. Zato podpiramo stališča, ki jih podpira in za katera se zavzema večina držav Evropske unije," je poudarila Aleksandra Pivec, predsednica stranke Naša dežela.

Več o tem na zgornjem videoposnetku.