"Presekali bomo glave hobotnicam" #video

V tokratni oddaji sta se voditelja Valentina Plaskan in Luka Svetina z gosti dotaknila aktualnih tem: ruske agresije na Ukrajino, korupcije v zdravstvu, stavke šolnikov tik pred volitvami in odprtja meja za ukrajinske begunce.

Parlamentarna komisija je ugotovila ogromne kraje pri nabavah žilnih opornic in nihče ni bil procesiran, je v zgornjem videoposnetku kot iztočnico za goste napovedal Luka Svetina.

"Skupina poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem iz SDS je v parlamentarni postopek vložila zakon, ki je bil sprejet 21. februarja. Gre za zakon o spremembah in dopolnitvah v javnem naročanju in skladno s tem zakonom bo vlada do 21. marca ustanovila urad, ki bo zadolžen za pripravljanje referenčnih cen. Kar pomeni, da bo na podlagi podatkov, ki jih imamo v Sloveniji, v primerjavi s primerljivimi evropskimi državami postavil referenčno ceno za določen artikel, ki ima znano kakovost," je o tem dejala državna sekretarka ministrstva za zdravje Alenka Forte, sicer članica SDS.

"Presekali bomo glave hobotnicam"

"Na podlagi teh seznamov je predviden protokol, kako poseči v ta lobi dobaviteljev, ki izčrpavajo slovensko zdravstvo. Če ga bomo začeli uvajati v slovenskem zdravstvu že v aprilu, se lahko nadejamo, da bomo presekali glave tem hobotnicam, ki izsesavajo slovensko zdravstvo," je še dodala Fortejeva.

O stavki pred volitvami

"V NSi smo za višje plače, neto plače so prenizke. V naši akciji za spremembo zakona o dohodnini smo zbrali okrog 25 tisoč podpisov in sindikati prav temu nasprotujejo," je poudaril minister in član NSi Janez Cigler Kralj. "Zakaj torej stavka pred volitvami, če so torej proti zvišanju plač?" je še dodal.

"V zdravniškem sindikatu smo se zavzemali za to, da bi se nesorazmerja, ustvarjena v preteklem letu, korigirala," pa je o plačah povedal Silvan Saksida iz stranke Naša dežela.

"Dobro delo mora biti dobro plačano," pa je poudarila Tina Bregant iz Povežimo Slovenijo.

Več o tem, ali je stavka šolnikov pred volitvami upravičena, poglejte v spodnjem videoposnetku:

Korupcija v zdravstvu

"Imamo ničelno stopnjo tolerance do korupcije v zdravstvu. In zato podpiramo zakon o javnem naročanju, ker bo prinesel napredek na tem področju, odpravil te črne lise," je o korupciji v zdravstvu povedal minister Janez Cigler Kralj.

"V tem zakonu je bila neka preslaba varovalka, kdaj se iz referenčnosti preide na način, kot se je to počelo do zdaj. Zato sem tudi glasoval proti," je o zakonu o javnem naročanju povedal Franc Trček, poslanec SD.

"Beguncem moramo omogočiti vključitev v okolje"

"Ponuditi jim moramo vso mogočo socialno in zdravstveno oskrbo, da se lahko ti ljudje čim lažje vključijo v novo okolje," je o ukrajinskih beguncih, ki prihajajo v Slovenijo, poudaril Cigler Kralj.

"Ponuditi moramo lajšanje trpljenja in pozneje se bodo razmere že umirile," pa je med drugim še dodala Bregantova.