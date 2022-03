Janša: Ko Janković spet laže ...

V kabinetu predsednika vlade so se odzvali na očitke ljubljanskega župana Zorana Jankovića glede odnosa vlade do Ljubljane v okviru vladnega obiska v severnem delu osrednje Slovenije in glede vabila na javno tribuno v Kamniku. Navedli so, da so 2. marca poslali 400 vabil na dogodek, tudi Jankoviću. Podcenjujoč odnos do Ljubljane zanikajo. Predsednik vlade Janez Janša pa je na Twitterju zapisal, da župan Ljubljane spet laže.

Janković je bil na svoji redni novinarski konferenci kritičen glede odnosa vlade do prestolnice, kar je po njegovih besedah pokazal tudi vladni obisk 11 občin v severnem delu osrednjeslovenske regije, med katere spada tudi Mestna občina Ljubljana.

Kot je zatrdil, sta z vodstvom občine pred obiskom stik navezala le dva ministra. Po Jankovićevem mnenju gre za nespoštljivost in podcenjujoč odnos. Zatrdil je tudi, da ni dobil vabila na večerno zaključno javno tribuno z župani in gospodarstveniki v Kamniku.

Janković ni prišel, ker je vabilo dobil prepozno

V kabinetu predsednika vlade Janeza Janše so v današnjem sporočilu za javnost navedli, da so v torek prejeli dopis župana Jankovića, s katerim jih je obvestil, da se ne bo udeležil javne tribune, ker je vabilo prejel šele na dan dogodka.

"Za javno tribuno, s katero se je končal regijski obisk vlade, smo poslali nekaj več kot 400 vabil različnim nosilcem razvoja v regiji, tudi Zoranu Jankoviću kot županu glavnega mesta. Vsa vabila so bila poslana istočasno, in sicer 2. marca. Potrditve smo začeli prejemati že 4. marca. Med prvimi je bila tudi potrditev udeležbe direktorice Ljubljanske urbane regije, svetu katere predseduje ravno ljubljanski župan," so zatrdili.

Obisk osrednjeslovenske regije v dveh delih

V premierjevem kabinetu ob tem pravijo, da se ne morejo strinjati z Jankovićevim očitkom, da je bila Mestna občina Ljubljana pri izvedbi regijskega obiska vlade hote spregledana. Kot zagotavljajo, so vsi regijski obiski v mandatu te vlade potekali na enak način in so se ravno zato, da bi se izognili očitkom, da vlada ni posvetila dovolj pozornosti vsem občinam, odločili, da Osrednjeslovensko regijo obiščejo v dveh delih. Južni del regije s 14 občinami bodo namreč obiskali 1. aprila.

Janković ni prepoznal svoje vloge

Kot navajajo v kabinetu, je bilo 38 od skupno 110 dogodkov v Ljubljani, v program regijskega obiska pa so vključili širok nabor različnih deležnikov in s tem prisluhnili pobudam, predlogom, kritikam in pohvalam z različnih sfer družbenega in gospodarskega življenja v regiji.

"Obžalujemo, da pri pripravi obiska ljubljanski župan ni prepoznal svoje vloge," je v odzivu še zapisal vodja premierjevega kabineta Peter Šuhel.