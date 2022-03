Slovenija izbira: Molk Združenja novinarjev Slovenije v primeru Požarja je dovolj poveden #video

"To, kar se je zgodilo gospodu Požarju kot novinarju, je dovolj povedno, kot tudi to, da se na to zadevo ni odzvalo največje združenje, Združenje novinarjev Slovenije, ki se odziva na vsako zadevo, ki je v škodo novinarjem. In njihov molk je v tem primeru zelo poveden. Če pogledamo naše pravosodje, pa je vprašanje strokovnih kvalifikacij sodnikov in njihove usposobljenosti. Vse te afere povedo veliko o organih pregona in o našem pravosodju. Imamo največ sodnikov na sto tisoč prebivalcev, tudi največ za njih plačujemo, a hkrati imamo tudi največ kršenja človekovih pravic. Treba bo govoriti o tem, kaj se bo naredilo naprej na tem področju," je povedala Jelka Godec iz stranke SDS. V današnjem predvolilnem soočenju na Planet Tv so gostje spregovorili o primeru novinarja Požarja, RTV-ju in nastavljanju kadrov v programski svet ter o vojni v Ukrajini.

"Odziv gospoda Pavliča razumem kot preusmerjanje pozornosti na drugo stvar, saj kot razumem iz tvitov, je bil gospod Požar obravnavan kot novinar in ne kot politik," je še dodala Godčeva.

"Dokler je nekdo predsednik politične stranke, je ta oseba politik. Sam ne vidim razlik med tistimi strankami, ki so, ali pa tistimi, ki jih ni v parlamentu. Pravila morajo veljati za vse enako," je povedal Jernej Pavlič iz stranke SAB.

"Za vse velja enak zakon, verjamemo v pravno državo in nesprejemljivo je, da politik ali kdorkoli drug ne upošteva vabil na sodišče. Sama sem se v svoji zadevi odzvala in tako delamo tudi v stranki SD. Kot sem prebrala v več medijih, je bil gospod Požar nekajkrat vabljen na sodišče, pa se tega ni udeležil. Pravila morajo veljati za vse enako. Bilo je evidentno, da se je izogibal prihodu na sodišče," je povedala Andreja Katič iz stranke SD, ki je bila vprašana tudi o tem, kako gleda na primer Požarja in ali tudi za njihovega kandidata novinarja Zgago veljajo enaka pravila.

"V Gibanju Povežimo Slovenijo podpiramo neodvisno in strokovno novinarstvo in ne navijaštva. Če se gospodu Požarju godi krivica, bo to tudi dokazal. Menim, da bi novinarji morali poročati o dogodkih, ne pa o njih navijati in delati zdrahe na tem področju. Imam kar nekaj navijaškega poročanja o meni. Ne pade mi na pamet, da bi tožil kakšnega novinarja, sploh pa ne tistega, ki piše po nareku glavnega državnega 'smetarčka'. Vatli morajo biti enaki za vse," je o Požarjevih zapisih tudi o njegovem delu povedal Zdravko Počivalšek iz Gibanja Povežimo Slovenijo.

O RTV-ju, nastavljenih kadrih in nepristranskosti

"Omenili ste en velik del Slovenije, na drugi strani pa je aktualna vladajoča politika, ki je nastavila svoje kadre, da lahko znotraj RTV-ja vpliva na politiko. Civilna družba, nevladne organizacije, novinarji kot stroka, po svetu tuji mediji opozarjajo na to, kar se dogaja v Sloveniji, to je grobo poseganje v neodvisnost novinarstva," je o delovanju RTV-ja in imenovanju kadrov aktualne vlade povedala Katičeva iz SD.

"12 let je bila koalicija SD oziroma levih strank v državnem zboru in je ta nastavljala ljudi v programski svet RTV Slovenija. Dobro veste, da se te stvari izglasuje v državnem zboru in gre za politični organ. Tisti, ki ima večino, odloča. Ne govoriti, da večina ljudi v Evropi poroča o težavah na RTV-ju, kar definitivno ne drži," je o imenovanju kadrov povedala Godčeva.

"Spomnil bi rad samo, kakšen kraval je bil, ko je gospod Možina naredil zelo dobro oddajo Utrip in so se oglašali Socialni demokrati in vsi drugi, ko pa so številni Utripi politični aktivizem in tolčejo po vladi stalno, čeprav to ni težava, prav je, da so kritični. Težava je, da se zaradi oddaje, ki jo je korektno pripravil zgodovinar Možina in v njej naštel dejstva in se iz tega dela velika drama," je povedal Matej Tonin, predsednik NSi.

"Ni težava v uravnoteženosti oddaj, težava je v tem, da se na nacionalni javni televiziji potvarja zgodovina, zgodovina je ena in se nanjo lahko gleda iz različnih zornih kotov," je odgovoril Pavlič iz stranke SAB.

"To so bila zgodovinska dejstva, podkrepljena s konkretnimi arhivskimi dokumenti in pričevanji domačinov," je dodal Tonin.

"Bil sem minister v treh vladah in toliko kritik na račun vlade od RTV še nisem doživel, čeprav je v pravilniku zapisano, da je nepristranskost temeljna vrednota vseh programov," je povedal Počivalšek iz Gibanja Povežimo Slovenijo.

Več si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku.

O Putinu, izletih v Ukrajino in humanitarni pomoči

"Premirje in konec vojne bosta nastopila za diplomatsko mizo med pogajanji Ukrajine in Rusije. Pozvali smo predsednika vlade, naj skupaj z Orbanom obišče Putina in poskusi z vsemi diplomatskimi vzvodi prepričati Rusijo, da zaustavi napade," je stanje komentiral Pavlič iz SAB. Več v spodnjem posnetku.

"Enotna akcija Evropske unije je lahko najbolj uspešna, da se prepreči vojna v Ukrajini. Poudarek bi dali še večji humanitarni pomoči," je komentirala Katičeva iz SD-ja.