Slovenija izbira: to sliko bodo objavili v zgodovinskih učbenikih #video

"Pogumni ljudje smo vsi tudi malo nori. To sliko bodo zgodovinski učbeniki čez deset let objavili in jo imeli kot primer hrabrega dejanja," je obisk Janeza Janše v Kijevu v času ruske invazije v Ukrajino v oddaji Slovenija izbira opisal minister za gospodarski razvoj Zdravko Počivalšek in dodal, da smo se tudi tukaj razdelili na leve in desne. Nekateri gostje oddaje so dejanje premierja označili za neodgovorno, spregovorili pa so še o delu vlade in trenutno aktualni podražitvi pogonskih goriv.

Tako Zdravko Počivalšek (Konkretno) kot Marko Pogačnik (SDS) sta obisk premierja Janeza Janše v Ukrajini označila za pogumno dejanje. Pogačnik je dejal, da gre za zgodovinski obisk in da so trije premierji lahko vzor tudi ostalim voditeljem. Podobnega menja je bil tudi minsiter za infrastrukturo Jernej Vrtovec (NSi), ki je dejal, da "živimo v zahtevnih časih, ki terjajo pogumne in odločne odločitve", in dodal, da je bil obisk organiziran v tajnosti prav zaradi varnosti.

Da je bil obisk tajen, obsojajo v stranki SAB, kjer trdijo, da je tako dejanje neodgovorno, v SD pa se medtem sprašujejo, koliko je bil ta obisk sploh koristen za situacijo v Ukrajini. "Bolj koristen bi bil obisk v Budimpešti, kjer bi Janša svojega mentorja prepričal, da bi bil malo bolj aktiven tudi v tej vojni situaciji, ki se dogaja v Ukrajini," je opozoril Sandi Češko (SD).

"Vsa čast Janši, da je šel v Ukrajino, vendar mislim, da je to varnostno vprašanje, ki se tiče Slovenije. Kaj, če se premierju kaj zgodi, to lahko privede do politične krize Slovenije," pa je dejal Zmago Jelinčič (SNS) in ocenil, da je bil ta obisk preuranjen.

Vrtovec je podaril tudi, da smo Slovenci solidarni, kar smo dokazali s sprejemanjem beguncev, pošiljanjem vojaške in medicinske opreme, z brezplačnimi prevozi beguncev, oprostitvijo plačila cestnine na slovenskih avtocestah in s številnimi drugimi dejanji.

Češko: Turistični boni so zelo dobro delo

V nadaljevanju so se osredotočili na delo vlade. Češko je pohvalil idejo o turističnih bonih, hkrati pa dodal, da bi te lahko razširili še na primer na slovenske proizvode in tako spodbujali slovensko proizvodnjo. Bolj kritičen je bil do energetskih vavčerjev. Kot je dejal, je pomoč res potrebna, a bi morala biti usmerjena bolj selektivno.

Počivalšek je znova poudaril, da je slovensko gospodarstvo v odlični formi in da je vlada s pravočasnimi ukrepi v gospodarstvo vložilia 2,3 milijarde evrov, podjetja in gospodarstveniki pa so rešili delovna mesta. Glede zadolževanj pa je dejal, da so se zadolževali, da bi pomagali ljudem in gospodarstvu.

Glede zadolževanja je Marko Bandelli (SAB) ocenil, da vlada napačno usmerja kapital in da so rezultati dobri izključno zaradi zadolževanja.

Kako ocenjujejo odziv vlade na podražitev naftnih derivatov?

Beseda je nanesla tudi na podražitev pogonskih goriv. Počivalšek je dejal, da so se odločili, da "to norijo ustavijo z limitiranjem maloprodajne cene pogonskih goriv, da pa bodo upoštevali tudi dobaviteljsko stran". Na drugi strani je ukrepe vlade glede pogonskih goriv Bandelli označil za kartelno dogovarjanje. Dejal je, da so "znižali marže ponudnikom, niso pa znižali DDV-ja, niti trošarine. Napaka je bila liberalizacija cen," je dodal.

"Liberalizacija je naredila samo to, da je cena na avtocestnih križih drugačna kot v mestih," se je Pogačnik odzval na Bandellija in dejal, da je bila cena naftnih derivatov v času vlade SAB v Sloveniji bistveno višja kot v sosednjih državah.

Zakon o dohodnini: "Ta denar se bo povrnil skozi večjo potrošnjo"

"Višje plače za vse državljanke in državljane je perspektiva, ki jo želimo zagotavljati v Sloveniji. Ta denar se bo povrnil skozi večjo potrošnjo. Dvignili bomo blaginjo življenja,"je pojasnil minister Vrtovec. Proti zakonu je glasovala stranka SD, saj, kot pravi Češko, so to predvoline poteze. Med drugim je odgovoril tudi na vprašanje o plačevanju davkov njegovih podjetij, za katere trdi, da jih plačuje v Sloveniji.