KPK nad Goloba: O svojem premoženju ni molčal le pred javnostjo

"Robert Golob Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) ni poročal o svojem premoženjskem stanju. V zvezi s tem Komisija na podlagi prijave vodi predhodni preizkus, v katerem ugotavlja dejstva in okoliščine konkretnega primera," so v odgovoru zapisali na KPK. Kandidati na volitvah sicer niso zavezanci za poročanje premoženjskega stanja, je pa Robert Golob bil zavezanec za poročanje premoženjskega stanja v obdobju opravljanja funkcije poslovodne osebe predsednika uprave družbe Gen-I, od dne, ko je ta leta 2021 postala družba v večinski državni lasti, pa do prenehanja te funkcije novembra lani.

Zavezanci za poročanje premoženjskega stanja so opredeljeni v prvem odstavku 41. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), med drugim so to tudi poslovodne osebe in člani organov nadzora v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, v katerih imata država ali lokalna skupnost večinski delež ali prevladujoč vpliv. Dodatno so na KPK pojasnili, da s spremembo lastniške strukture družbe, s katero ta postane družba v večinski državni lasti, v primeru Gen-I je bilo to v letu 2021, nastopijo obveznosti po ZIntPK za vse zavezance, kot jih opredeljuje ZIntPK, se pravi tudi za Roberta Goloba.

Ker je predhodni preizkus v konkretnem primeru še v teku, nam več informacij s KPK niso posredovali. Sicer pa se je predsednik stranke Gibanje svoboda Robert Golob na včerajšnji novinarski konferenci odzval na pozive medijev, da razkrije svoje prihodke, kot so to storili vsi preostali predsedniki in predsednice političnih strank pred njim.

Golob je tako včeraj razkril uradni davčni izpis Fursa za leto 2020 z bruto prejemkom 433.282,35 evra. "Vsi moji prihodki v 2020 se popolnoma ujemajo ne samo s pogodbo, ampak tudi s podatki, ki so že bili razkriti," je včeraj povedal Golob in poudaril, da je želel pokazati tudi informativni izračun dohodnine za leto 2021, vendar mu je Furs še ni poslal. RTV Slovenija in Siol.net že več tednov Goloba prosita za razkritje odločbe o odmeri dohodnine za leto 2020, a je do zdaj odgovarjal, da je "iz principa" ne želi poslati. Več o tem, kaj je Robert Golob povedal v svojem premoženjskem stanju, si lahko preberete tukaj.