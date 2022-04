Robert Golob vam predlaga: Bodite dan ali dva brez mesa

"Vsi govorimo o podnebnih spremembah. Kmetijstvo je zelo pomemben dejavnik. Živinoreja in konzumacija mesa je prevelika in samo en dan ali dva dneva brez mesa, če jih zares naslovimo, bodo rešili v kratkem času ravno to pomanjkanje krmil, pšenice za živinorejo v Sloveniji. Seveda moramo kmete ustrezno s subvencijami preusmeriti iz živinoreje, ne da jih pustimo na cedilu," je na včerajšnjem predvolilnem soočenju v oddaji Svet na Kanalu A v odgovoru na vprašanje o podražitvah in blaženju posledic le teh, izjavil Robert Golob, predsednik stranke Gibanje Svoboda.

Na včerajšnjem predvolilnem soočenju so sodelovali Janez Janša (SDS), Robert Golob (GS), Tanja Fajon (SD) in Matej Tonin (NSi). Predsedniki strank so spregovorili podražitvah, staranju prebivalstva, stanovanjski problematiki in drugih temah.

Predsednik GS sicer meni, da imamo v Sloveniji večji problem s predelavo, kot s samo pšenico: "Res je, da se pšenica iz Ukrajine in Rusije, ki sta največji proizvajalki, v resnici največ uporablja za krmo, niti ne za peko kruha. Danes so peki tisti, ki morajo zapirati svoj posel zaradi tega, ker ne sestavijo vhodnih inputov, ki so predragi, z izhodnimi in tudi tukaj bomo morali regulirati celo verigo, da bo hrana prišla do prebivalstva," je pojasnil na soočenju.

Golob rešitev vidi tudi v omejevanju uživanja mesa

