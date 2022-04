Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob se je na novinarski konferenci odzval na objave medijev, ki so poročali o njegovem premoženjskem stanju. Razkril je uradni davčni izpis Fursa za leto 2021 (do meseca decembra) z bruto prejemkom 433.282,35 evra. Novinarjem je razkril tudi list papirja, na katerem so navedeni prihodki za leto 2020 ter del pogodbe o svoji zaposlitvi za predsednika uprave GEN-I. "Vsi moji prihodki v 2020 se popolnoma ujemajo ne samo s pogodbo, ampak tudi s podatki, ki so že bili razkriti," je zatrdil.

RTV Slovenija in Siol.net že več tednov od Goloba prosita za razkritje odločbe o odmeri dohodnine za leto 2020, a je do zdaj odgovarjal, da je "iz principa" ne želi poslati.

Uraden dokument: uradni davčni izpis Fursa za leto 2021 (do meseca decembra)

Glede na uradni dokument Fursa je Golob v letu 2021 do meseca decembra zaslužil 433.282,35 evra. Od tega so prihodki od GEN-I v obliki plače, nadomestila in povračila stroškov znašali 425.084 evrov.

Ob tem velja opozoriti, da ne gre za dohodninsko napoved (ki razkriva vse prihodke določene osebe v Sloveniji), temveč za davčni izpis Fursa za 11 mesecev preteklega leta, na podlagi katerega ne moremo zagotovo trditi, da Golob ni imel drugih prihodkov. Večina politikov je, da se izognejo nejasnosti podatkov, medijem razkrila prav dohodninsko napoved. Golob je danes dejal, da odmere dohodnine za to leto ne bo pokazal, ker so na njej tudi podatki o njegovih družinskih članih. Kasneje je sicer dejal, da je to pripravljen storiti pod pogojem, da bodo zakriti podatki njegovih otrok.

Neuraden dokument: list z informacijami o prihodkih Goloba v letih 2020 in 2021

"Vsi moji prihodki v letu 2020 se popolnoma ujemajo ne samo s pogodbo, ampak tudi z vsemi podatki, ki so bili že razkriti. Nič od tega danes ni novega. Če ste pričakovali, da sem kaj skrival, nisem, ker tega ne skrivam že 15 let in tudi danes ne bom začel. Dokumente boste dobili in boste lahko z njimi prosto razpolagali. Nikoli ne bom dovolil, da mi policijski minister diktira, katere podatke moram dati medijem ali komurkoli drugemu. Verjamem, da živimo v demokratični državi, v kateri velja pravo, in verjamem, da ne živimo v policijski državi," je dejal Golob.

Uraden dokument: list iz pogodbe o zaposlitvi Goloba kot predsednika uprave GEN-I

Kot razkriva del pogodbe o zaposlitvi Goloba kot predsednika uprave GEN-I, je njegova osnovna plača znašala 11.950 evrov bruto.

Odgovorni urednik Planet TV Mirko Mayer je v času novinarske konference Goloba na družbenem omrežju Twitter objavil še nikoli objavljene bruto prejemke Goloba iz časa, ko je vodil družbo Gen-I. Kot je razvidno, je v štirih letih zaslužil 1,66 milijona evrov bruto.

Ekskluzivno.

➡️ Kar boste videli spodaj, so do zdaj še nikoli objavljeni BRUTO prejemki Roberta Goloba v GEN-I.

- leto 2018: 506.003 EUR

- leto 2019: 315.190 EUR

- leto 2020: 438.915 EUR

- 1.1. do 17.11.2021: 400.678 EUR

SKUPAJ (2018-2021) ➡️➡️ 1,66 mio EUR bruto — Mirko Mayer 🎬 📺 (@Mirko_Mayer) April 14, 2022

Sodelovanje GEN-I z urednico Necenzurirano Vesno Vuković

Golob je odgovoril tudi na vprašanje o sodelovanju GEN-I z zasebnim podjetjem urednice Necenzurirano Vesne Vuković. Spomnimo, spletni medij pozareport.si je poročal, da je GEN-I nakazal podjetju SEE M. & C., ki ga je do maja 2021 vodila Vukovića, 103 tisoč evrov. "Odgovor na to vprašanje bo podalo podjetje, ker jaz ne morem govoriti o imenu podjetja," je dejal Golob. Celotno izjavo lahko preverite v spodnjem videoposnetku.