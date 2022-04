Robert Golob pozitiven na testu za koronavirus

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je bil danes na samotestiranju pozitiven na novi koronavirus in je v samoizolaciji. Obveznosti v volilni kampanji bo do preklica opravljal na daljavo, če bo to mogoče, oziroma ga bodo na dogodkih nadomeščali drugi vidnejši člani Gibanja Svoboda, so sporočili iz stranke.