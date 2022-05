Zaradi napada na otroka nove težave za Arsenoviča

Kot je javnosti sporočil predsednik stranke in njen edini svetnik v mariborskem mestnem svetu Igor Jurišič, je o tej potezi župana in zdaj že nekdanje koalicijske partnerje obvestil po tem, ko so že 22. aprila na župana naslovili prošnjo, da do konca prvomajskih praznikov temeljito razmisli o celotnem dogajanju in po razmisleku sprejme ustrezno odločitev.

"Glede na to, da do 3. maja župan ni sprejel pričakovane odločitve, je, kot smo zapisali že v prošnji, neposredno vplival na našo odločitev o izstopu iz koalicije," je pojasnil Jurišič.

Projektov in predlogov ne bodo blokirali

Dodal je, da so v sredinem obvestilu županu in koalicijskim partnerjem med drugim zapisali, da je bila rešitev, ki so jo predlagali v prošnji, "mestotvorna" in bi še naprej zagotavljala kakovosten mestni servis, ki ga bo župan v senci dogodkov 17. aprila le stežka zagotavljal.

V koalicijo so namreč stopili predvsem z namenom, da bi "čim več prispevali k razvoju mesta in ga med drugim postavili na piedestal odličnosti tudi na področju nenasilne komunikacije, k čemur so sami venomer stremeli", je še zapisal predsednik SMS Zelenih Evrope.

Ob tem je nekdanjim koalicijskim partnerjem še sporočil, da projektov in predlogov, ki bodo dejansko v korist mestu, ne bodo blokirali, hkrati pa izrazil upanje, da bodo ta mandat do jesenskih lokalnih volitev končali v kar se da strpnem dialogu.

Njegova stranka je po nedavnem incidentu župana ob prihodu na teniška igrišča predlagala, da bi v izogib predčasnim županskim volitvam, do katerih bi prišlo, ker bi do rednih volitev manjkalo nekaj več kot pol leta, Arsenovič takoj predal pooblastila enemu od podžupanov, sam pa odšel na dopust do predvidoma sredine junija, ko njegov odstop ne bi sprožil nepotrebnih predčasnih volitev.

Aprila izstopila Lista kolesarjev in pešcev

Že pred aprilsko sejo mestnega sveta je iz koalicije zaradi domnevnega "nasilnega ravnanja župana" izstopila štiričlanska Lista kolesarjev in pešcev. Župana na omenjeni seji ni bilo, saj je tik pred njenim začetkom sporočil, da se slabo počuti, zato je vodenje seje prevzel podžupan Samo Peter Medved.

Županova koalicija tako od zdaj šteje 21 članov v 45-članskem mestnem svetu, od tega je 11 predstavnikov liste Arsenovič za Maribor.

Spomnimo

Mariborski župan naj bi po trditvah očeta mladoletnika 17. aprila fizično obračunal s 13-letnim fantom in ga pri tem lažje poškodoval. Arsenovič je sicer v odzivu izrazil obžalovanje zaradi svojega odziva na ravnanje mladoletnika pri teniških igriščih. Opravičil se je vsem vpletenim in javnosti ter dodal, da je fanta samo prijel za roke, da bi ga ustavil.

Kot je zatrdil, se je odzval, ker so najstniki poškodovali zabojnik za rabljene žogice. Najstnike naj bi opozoril, ti pa naj bi ga zasuli z žaljivkami in zmerjanjem. Enega od fantov naj bi poskušal ustaviti s tem, da ga je prijel za roko, kar je tega še bolj razburilo. Nato je fant po telefonu poklical očeta, župan pa je, kot sam pravi, prek zvočnika tudi očetu povedal, kaj so fantje storili.