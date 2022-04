Številne izpovedi Mariborčanov o nedostojnih izpadih župana Arsenoviča

Pred današnjo sejo sveta se vrstijo kritični odzivi politike do ravnanja župana, ki je na velikonočno nedeljo fizično obračunal z mladoletnim fantom. Lista kolesarjev in pešcev je za danes sklicala tiskovno konferenco, v SD se sprašujejo, ali bo Arsenovič še lahko izvajal javno funkcijo župana, v Levici pa županu predlagajo častni odstop, poroča Večer.

Nadiranje občanov

Za 24ur.com je medtem eden od Mariborčanov povedal svojo izkušnjo z županom. "Verbalno me je napadel na Strossmayerjevi ulici, češ zakaj parkiram na zelenici," je dejal občan, ki je želel ostati anonimen, in pojasnil, da je 7. marca na omenjeni ulici v avtomobilu partnerice ostal brez goriva. Ker ni želel ovirati prometa, se je začasno ustavil na zelenici, takrat pa se je mimo na kolesu pripeljal župan in ga kljub pojasnilu, kaj se je zgodilo, nadrl.

Redarja spraševal, "kaj lahko naredimo" glede kazni

Drugi primer: leta 2019 naj bi Arsenovič napačno parkiral skuter pred občinsko stavbo, kar je opazil redar, ki mu je zaradi parkiranja na mestu, ki je rezervirano za vozila z dovolilnicami, na skuter nalepil obvestilo o prekršku. Kot je poročal Večer, naj bi nato redarja poklical vodja redarjev in zahteval, da se vrne pred občino. Tam naj bi se Arsenovič pozanimal, "kaj lahko v tem primeru naredimo". Redar naj bi vztrajal pri kazni. Arsenovič je takrat potrdil, da je prejel kazen, in dodal, da jo je tudi plačal. Pojasnil je, da je od redarja želel samo pojasnilo, saj je sam menil, da je parkiral pravilno. Ocenil je, da je redar zavzeto opravil svoje delo.

Še eno nadiranje občanov

Po poročanju Večera je bil neki drugi občan priča dogodku, ko je župan skupino mladih zalotil, kako so v Mestnem parku sedeli na klopi, a na naslonjalu, noge pa so imeli na sedalu. Po poročanju časnika je župan mlade "zelo grobo nadrl in od njih zahteval osebne dokumente, da jim bo lahko domov poslal račun za sanacijo škode, ki so jo naredili".

"Bil je žaljiv in osoren"

Mitja Žnidarič, ki je bil pri enem od tekov po mariborskih ulicah v začetku Arsenovičevega mandata vodja varovanja, pa pravi, da je eden od varnostnikov doma pozabil službeno jakno. Pripeljalo mu jo je dekle, ki pa je avtomobil ustavilo na območju, zaprtem za promet, saj bi mu samo izročilo jakno in se odpeljalo. Takrat pa naj bi se na skuterju mimo pripeljal župan in se začel razburjati. "Bil je žaljiv, osoren, zmerjal jo je, da ne pozna cestnoprometnih predpisov. Vsekakor se je vedel nedostojno, sploh za človeka z javno funkcijo. In to pred številnimi pričami," je povedal.

Pred več kot 20 leti naj bi natakarju odgriznil del prsta

Arsenovič je bil tudi v preteklosti že deležen očitkov o nasilju. Pred volitvami leta 2018 se je moral braniti obtožb, da je pred 20 leti odgriznil del prsta natakarju, lani jeseni pa naj bi zgrabil za roko in vzel ključe mladeniču, ki se je s skuterjem vozil po peš coni.