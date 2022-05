Kazenska ovadba za Arsenoviča po incidentu z otrokom

Policija je po aprilskem incidentu, v katerega sta bila pri teniških igriščih Teniškega kluba Branik vpletena župan Maribora Saša Arsenovič in mladoletnik, zoper župana vložila kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe, piše spletni Večer. Za to kaznivo dejanje je zagrožena denarna kazen ali zapor do enega leta.

S policije so danes časniku sporočili le, da so kriminalistično preiskavo zaključili in z ustreznim aktom seznanili pristojno tožilstvo. Na slednjem pa so potrdili, da je policija po zbranih podatkih in obvestilih na tožilstvo podala kazensko ovadbo.

Kot še dodaja Večer, bo tožilstvo, preden se odloči, ali bo nadaljevalo postopek zoper Arsenoviča, najverjetneje počakalo na mnenje izvedenca, ali je odrgnine na vratu mladoletnika sploh mogoče kvalificirati kot lažjo telesno poškodbo, piše STA.

Kazenski zakonik določa, da je za lahko poškodbo mogoče šteti, kadar je zaradi tega začasno okvarjen ali oslabljen kakšen del telesa ali organ, ali je poškodovančeva zmožnost za delo začasno zmanjšana, ali je prizadeta njegova zunanjost oz. ali je začasno okvarjeno njegovo zdravje. Iz mladoletnikovega poškodbenega lista po informacijah Večera izhaja, da je imel vidne le odrgnine in modrice po vratu ter blago boleče koleno, drugih poškodb niso zaznali.

Nič ne bo komentiral

Župan je za časnik dejal, da z ovadbo ni seznanjen, da pa gotovo ni storil nobenih kaznivih dejanj. Postopkov, pri katerih ni podanega niti utemeljenega suma, da bi storil kakršnokoli kaznivo dejanje, in se uporabljajo zgolj v politične namene, ne namerava komentirati, s pristojnimi organi pa bo, če bo treba, aktivno sodeloval.

Na ovadbo policije se je za časnik odzval tudi oče mladoletnika, ki se še ni odločil, ali bo zoper Arsenoviča sprožil tudi zasebno odškodninsko tožbo. "Odločitev o tem bom sprejel po posvetovanju z odvetniki, primarna zadeva zame je trenutno kazenska ovadba," je povedal.