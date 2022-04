Pod mestnim jedrom Maribora bodo gradili cestni predor

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je danes v Mariboru napovedal podporo države pri izgradnji cestnega predora pod središčem tega mesta. Prav tako je obljubil premike pri izgradnji zahodne obvoznice mesta in reševanju usode mariborskega letališča. Zanj naj bi bil do konca letošnjega leta objavljen razpis za koncesijo.

Dva tedna pred državnozborskimi volitvami je Vrtovec danes z županom Mestne občine Maribor Sašo Arsenovičem in županom Občine Hoče - Slivnica Markom Soršakom podpisal protokol o nadaljnjem sodelovanju infrastrukturnega ministrstva z obema občinama pri uresničitvi infrastrukturnih projektov na širšem območju Maribora. Z njim so se podpisniki po navedbah mariborske občine obvezali k izvedbi nadaljnjih postopkov v več projektih.

Izgradnja predora pod mestnim središčem cenejša opcija

Za prvo etapo zahodne obvoznice, ki zajema odsek od Lackove do Kardeljeve ceste, je Vrtovec napovedal objavo javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del v drugi polovici tega meseca. "V 14 dneh bo naša direkcija pripravila vse potrebno, da bo objavljen razpis, in potem gremo v dolgo pričakovano gradnjo," je dejal.

Za naslednji dve etapi obvoznice s priključkom na avtocesto v Slivnici je predvidena javna razgrnitev junija letos in sprejem državnega prostorskega načrta na vladi v letu 2023.

Ministrstvo je po besedah Vrtovca podprlo idejo ekipe zdajšnjega mariborskega župana za izgradnjo predora pod mestnim središčem, ker je cenejša od morebitne izgradnje severne obvoznice in ker se s tem razbremeni lokalno prebivalstvo tranzitnega prometa.

"Takoj bomo predlagali prekategorizacijo nove ceste, v odvisnosti od potrjene kategorije ceste s strani ministrstva za infrastrukturo pa se bodo začeli postopki umeščanja v prostor. Če bo to glavna cesta, bo direkcija za infrastrukturo pristopila k pripravi pobude za izdelavo državnega prostorskega načrta in uvrstila projekt v državni proračun," je pojasnil minister.

Arsenovič: Gradnjo bi lahko začeli leta 2024

Tudi Arsenovič je izpostavil pomen tega predora za razbremenitev prometa v središču mesta. "Želimo si, da bi promet omogočal višjo kakovost življenja in ne bi posegal v prostore, ki so namenjeni predvsem nam, ljudem," je dejal.

Ocenjujejo, da je vrednost gradnje približno dva kilometra dolgega predora 16 metrov pod mestnim središčem Maribora med 40 in 50 milijoni evrov. Po "najbolj optimističnih načrtih" bi gradnjo po besedah Arsenoviča lahko začeli v letu 2024.

Za Občino Hoče - Slivnica je mariborska zahodna obvoznica ključnega pomena, saj bo razbremenila promet skozi njihove kraje in odpravila prometne zastoje, ki so jim vsakodnevno priča. Ob tem se bo na državni cesti zgradilo krožišče v hoško industrijsko cono, kjer je zaposlenih okoli štiri tisoč ljudi.

Kaj bo z Letališčem Edvarda Rusjana?

V tej občini leži tudi Letališče Edvarda Rusjana Maribor, ki je bilo julija 2019 dano v začasno upravljanje državni družbi DRI. Na ministrstvu že nekaj časa napovedujejo pridobitev novega dolgoročnega upravljavca in minister je danes ponovno povedal, da so zaznali interesente za to, a podrobneje o tem ni želel govoriti.

V danes podpisanem protokolu se je ministrstvo za infrastrukturo po navedbah mariborske občine zavezalo, da bo še v tem letu objavilo razpis za koncesijo in do konca leta 2023 sprejelo državni prostorski načrt za letališče.

V protokolu je napovedano nadaljnje sodelovanje države in mariborske občine še pri nekaterih drugih projektih. To so cesta Bresternica−Jurij, cesta v Malečniku, podaljšek Ceste proletarskih brigad, obnova Malečniškega mostu in izvedba podvoza Ledina.