Vrtovec: Gradnja obvoznice, ki jo ljudje čakajo že 30 let, bo stekla ta mesec

Domžale, Mengeš in Trzin so pomembne občine, ki se razvijajo, in infrastruktura mora temu slediti, tudi cestna in železniška, je danes v Trzinu dejal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Ob tem je napovedal, da se bo sredi meseca začela gradnja težko pričakovane vodiške obvoznice.

"16. marca bomo začeli graditi obvoznico Vodice, ki jo ljudje čakajo že vsaj 30 let," je v okviru vladnega obiska osrednjeslovenske statistične regije, katerega glavni del bo v torek, dejal Vrtovec.

Ob tem je napovedal še dva nova vladna projekta, ki bosta sprejeta še v tem mandatu. "Pripravljamo vladni načrt razvojnih programov, da se odprejo proračunska sredstva za obvoznico Komenda ter za obvoznico od Želodnika do Radomelj in proti Mengšu," je povedal.

Poleg tega je napovedal tudi projekt cestne povezave, s katerim bodo razbremenili trzinsko obvoznico in središče Domžal ter izboljšali kakovost bivanja prebivalcev Trzina. Prebivalcem Mengša, Kamnika in Trzina bodo tako omogočili hitrejšo navezavo na štajersko avtocesto, ki naj bi jo v bližnji prihodnosti pred Ljubljano začeli širiti v šestpasovnico.

Na vidiku obnova železniške infrastrukture

Minister se je dotaknil tudi drugega železniškega tira med Ljubljano in Kamnikom. "Cesta in železnica se ne bosta križali. To je nujno potrebno, da ljudje ne bodo stali na železniških prehodih, saj se tako ustvarja nepotrebna gneča," je dejal Vrtovec in dodal, da se bo gradnja začela takoj, ko bo projekt prostorsko umeščen, kar pa ni odvisno od njihovega ministrstva. Sam bi si želel, da bi projekt sicer stekel čim prej, saj bi potem lahko zagotovili, da bi vlaki proti Ljubljani vozili na 15 minut, s čimer bi ljudi spodbudili k vožnji z vlaki.

Napovedal je tudi, da se bo v roku enega meseca začela prenavljati železniška postaja Domžale. "Razpis je zaključen, zdaj pregledujemo ponudbe," je dejal.

Za Domžale je vlada na občinski ravni v tem mandatu potrdila, načrtovala ali začela izvajati več projektov. Med njimi so nadgradnja proge Ljubljana Šiška-Kamnik Graben, ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do Radomelj - 2. etapa in regionalna kolesarska povezava v občini Domžale, ki je financirana tudi z evropskimi sredstvi, so sporočili z občine.

Med drugim so napovedali še ureditev Ljubljanske ceste ob izgradnji krožišča pri policiji, ki se bo začela še ta mesec, ter rekonstrukcijo mostu čez Kamniško Bistrico v Domžalah. V načrtu so tudi investicije izvoz Študa, gradnja tretjega pasu avtoceste, povezovalka Mengeš–Trzin–Študa, izvoz Avtoservis in cesta Domžale–Depala vas, železniške zapornice čez progo v Depali vasi, cesta Želodnik–Vodice, preplastitev državnih cest in drugi projekti spodbujanja lokalnih razvojnih programov, so zapisali na občini.

Minister Vrtovec je povedal še, da je z županom Trzina Petrom Ložarjem govoril tudi o krožišču v Trzinu. Kot je dejal, investicije v vrednosti pol milijona evrov letos še ni moč pričakovati, ker je treba najprej še odkupiti zemljišča, potem pa bo do začetka del prišlo v najkrajšem možnem času. Trzin pa je po županovih besedah dal tudi pobudo za novo kolesarsko pot, ki bi lahko tekla ob novem železniškem tiru.