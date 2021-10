Rast cen energije: "Smo na varni strani, zakupi so se dogajali že veliko prej"

"Soočeni smo z energetsko krizo kakršne Evropa že dolgo ni videla. Razmere na trgih so neobičajne in so posledica več dejavnikov. Povečanje povpraševanja po energiji, zmanjšana zaloga plina zaradi tehničnih težav in nižjih naložb, manjša proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov, izjemna porast cene premoga in zemeljskega plina. Na dobavo vpliva tudi vreme in oživitev gospodarstva po epidemiji," je na konferenci povedal minister Jernej Vrtovec.

Dodal je, da vlada razume situacijo in jo redno obravnava. Trenutna situacija v Sloveniji je posledica dogajanj na mednarodnih trgih energentov. "Rad bi vas pomiril. Zaenkrat podražitev elektrike še ni na vidiku, razen pri enem ponudniku, ki je to že napovedal. Če želite zamenjati uporabnika, ga lahko kadarkoli zamenjate. Do začetka naslednjega leta ne gre pričakovati večjih dvigov. Slovenija je pravočasno reagirala na rast cen," je povedal minister.