Časnik z naklado okoli 29 tisoč izvodov je prvo takšno prilogo, ki obsega štiri strani, izdal v torek v tiskani in spletni obliki. Priložena je običajni izdaji in vsebuje kakih 22 člankov in tri uvodnike.

Novinarji preprosto zaprosijo različico klepetalnega robota OpenAI ChatGPT, da napiše zgodbo o določeni temi v določenem tonu, ta pa ustvari besedilo z uporabo informacij, vzetih s spleta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Primeri ta teden so vključevali analizo govorov italijanske premierke Giorgie Meloni, komentar nedavnega telefonskega pogovora med predsednikoma ZDA in Rusije ter zgodbo o modi.

"Če je povpraševanje po izdelkih, narejenih samo z umetno inteligenco, ga je treba sprejeti. Toda to povpraševanje mora povečati ustvarjalnost novinarjev, da ne bodo počeli stvari, ki jih lahko naredi stroj. To je torej način, kako oživiti novinarstvo, ne pa ga uničiti," je povedal direktor časnika Il Foglio Claudio Cerasa.

Omejitve in priložnosti umetne inteligence

Direktor časnika Claudio Cerasa pravi, da zasledujejo dva cilja. "Prvi je premik iz teorije v prakso. Na drugi strani pa se želimo preizkusiti in tako ugotoviti, kakšne so omejitve umetne inteligence, pa tudi priložnosti," je dejal.

Prvi dnevi eksperimenta so presegli njihova pričakovanja. "Naučili smo se, da lahko umetna inteligenca počne stvari, ki se lahko kosajo s tem, kar počne človek. A smo se tudi naučili, da mora dolgoročno konkurenca ustvariti večjo učinkovitost," je dodal.

"Inovacije je treba sprejeti, saj jih ne moreš ustaviti. Treba jih je razumeti, obvladati in spremeniti v priložnost za rast," meni.

Ne bodo delali tistega, kar lahko opravi stroj

"Če je povpraševanje po izdelkih, narejenih samo z umetno inteligenco, ga je treba sprejeti. Toda to povpraševanje mora povečati ustvarjalnost novinarjev, da ne bodo počeli stvari, ki jih lahko naredi stroj. To je torej način, kako oživiti novinarstvo, ne pa ga uničiti," je še povedal.