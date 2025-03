Časopisna hiša odpušča in ukinja dopisništvo

Časopisna hiša Delo ukinja dopisništvo v Kopru in odpušča novinarje. Vodstvo o tej nameri ni obvestilo sindikata, do odpuščanja pa je prišlo kljub zagotovilom, da bodo število novinarjev zmanjševali na t. i. mehek način, je pred kratkim opozorila predsednica izvršnega odbora sindikata Andreja Žibret Ifko. Nameram vodstva ostro nasprotujejo v Društvu novinarjev Slovenije (DNS), saj to po njihovem mnenju pomeni nadaljnje osiromašenje slovenske medijske krajine in še dodatno centralizacijo medijske produkcije. Zato zahtevajo, da vodstvo Dela pretehta svoje odločitve.

V sindikatu novinarjev Dela so v začetku meseca opozorili, da je na Delu v zadnjih mesecih prostovoljno odpovedalo pogodbo o zaposlitvi pet novinarjev, ki jih v podjetju niso nadomestili, kar povečuje obremenjenost novinarjev, ki ostajajo. "Poleg tega potekajo razne oblike zastraševanja, denimo, da bo poslovodstvo za deset odstotkov znižalo plače, če ne bo ustreznih poslovnih rezultatov, pa tudi, da ne bo izplačane božičnice in regresa v najvišji mogoči stoodstotni višini povprečne slovenske plače, ki ni obdavčena, kar so zaposleni na Delu v zadnjih dveh letih dobili," je navedla predsednica izvršnega odbora sindikata Andreja Žibret Ifko.

Potem ko so na Delu v zadnjih tednih iz poslovnih razlogov odpustili dva novinarja in se odločili zapreti dopisništvo v Kopru, se je na razmere v podjetju ostro odzvalo tudi v Društvo novinarjev Slovenije (DNS), ki je v sporočilu za javnost opozorilo, da je "odpuščena dopisnica za Delo profesionalno opravljala svoje delo z visoko stopnjo kredibilnosti in spoštovanja tako med uredniki kot med bralci".

Kakovostno novinarstvo temelji na informacijah s terena

Siromašenje medijske krajine in centralizacija medijske produkcije je v popolnem nasprotju z izjavami, "ki smo jih slišali pred komaj tremi meseci na novinarskem festivalu Naprej/Forward, kjer so sogovorniki poudarjali, kako ključno je kakovostno lokalno novinarstvo", so zapisali v DNS.

S krčenjem lokalnih dopisništev se povečuje informacijska praznina v regijah, zmanjšujeta se pestrost in pluralnost vsebin, predvsem pa bralci izgubljajo stik z dogajanjem v svojem okolju. Kakovostno novinarstvo temelji na informacijah s terena, ne zgolj na povzemanjih agencijskih novic, so poudarili.

Medtem ko se novinarji spopadajo s preobremenjenostjo zaradi nenehnega krčenja kadrovskih resursov, pa je odgovorni urednik Dela Bojan Budja prejšnji teden ob novici o odpuščanju novinarjev glede preobremenjenosti za STA povedal, da "je še kar nekaj rezerv", so spomnili.

Gre za širši vzorec ravnanja

"Takšna izjava je popolnoma nesprejemljiva, saj ignorira dejstvo, da preobremenjenost novinarjev vodi v napake in padec kakovosti vsebin," so opozorili. Delo se v zadnjem obdobju spopada s sistematičnim zmanjševanjem števila zaposlenih, pri čemer odhajajočih novinarjev ne nadomeščajo. To ni osamljeni primer, ampak širši vzorec ravnanja, ki resno ogroža kakovost novinarstva v Sloveniji. "Odgovorni urednik bi moral biti prvi zagovornik novinarske kakovosti in novinarjev, ne pa podaljšek uprave, ki stiska kadrovske resurse do skrajnih meja," so zapisali.

"Zahtevamo, da vodstvo Dela pretehta svoje odločitve in ne sprejema ukrepov, ki dolgoročno škodujejo ne le zaposlenim, temveč tudi bralcem in javnemu interesu. Prav tako pričakujemo, da odgovorni urednik prevzame svojo vlogo kot zagovornik novinarske kakovosti in se odločneje postavi v bran lastnim novinarjem," so še zapisali.