"Oglasni prihodki so nekoč pomembno pripomogli k donosnosti tiska, zdaj je malo drugače, čeprav je tisk pri oglaševanju relevanten, tu je nič koliko družbenih medijev in seveda tudi vsebin tradicionalnih založnikov. Tu lahko dodam: če bi oglaševanje bolj vztrajalo pri tisku, bi ta bil še vedno lepo donosen, a ker je tega manj, je naš poslovni korak zelo logičen," je navedel direktor in glavni urednik Peter Frankl. Foto: STA

Danes so izšle zadnje Finance v tiskani obliki, po 1. januarju bodo namreč vsebine ponujali le še na spletu. Ob petkih pa bodo v tiskani obliki še naprej izdajali revijo Manager, ki jo bodo obogatili z dodatnimi prilogami. Direktor in glavni urednik Peter Frankl je ob tem zapisal, da gre za poslovni korak, saj so se svet in mediji spremenili.

"Sam na ta poslovni korak gledam bolj kot na del vsakdanjega posla, gre za, kot se danes sodobno reče tudi po slovensko, 'business as usual'," je Frankl zapisal na spletni strani časnika. Po njegovih besedah so več kot 15 let vedeli, da bo ta dan prišel.

80 odstotkov bralcev digitalnih

Namestnik odgovorne urednice Jurij Šimac pa je za STA sporočil, da so odločitev dokončno sprejeli pred dobrim letom, razlogov pa je več. "Navade bralcev so se v zadnjih letih konkretno spremenile, v čedalje večji meri vsebino konzumirajo digitalno. To se opaža tudi pri naših naročnikih, okoli 80 odstotkov jih je že zdaj 'digitalnih'," je zapisal.

Prehod na splet so sicer načrtovali dlje časa, zaradi lanskih velikih podražitev energentov, ki so vplivali tudi na ceno tiska in distribucije, pa se je morda zgodil hitreje, je dodal Šimac.

Napovedujejo vlaganja in dodatne kadre

V podjetju s prihranki, ki jih bo prinesla opustitev dnevnega tiska, načrtujejo nadaljnja vlaganja v razvoj digitalnih vsebin, na področju kadrov pa pričakujejo, da bodo ekipo še okrepili. Druge spremembe zaradi selitve na splet niso predvidene, je za STA odgovoril Šimac.

Časnik Finance ima sicer približno 13.000 naročnikov, večinoma internetnih, in je po Franklovih besedah donosen projekt. "Podjetje ima nekaj manj kot osem milijonov prihodkov in približno milijon dobička, spletne naročnine so zelo pomemben vir prihodka in dobička," je še zapisal na spletni strani. Šimac pa je še pojasnil, da tiskano izdajo dnevnih Financ prejema okoli tri tisoč naročnikov, ki imajo v svojem paketu tudi dostop do digitalnih Financ.