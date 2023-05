Eden najstarejših dnevnih časopisov v tiskani obliki le še enkrat mesečno

Časnik je v neposredni lasti avstrijske vlade. Uporablja ga kot svoj uradni list za zakonsko zahtevane objave, do leta 2004 pa je bil tudi uradna publikacija za zakone in izvršilne odredbe.

Kljub ostrim kritikam nekaterih umetnikov in opozicije je konservativno-zelena koalicija sklenila, da bo 320 let star časnik v prihodnje v tiskani obliki izšel le enkrat mesečno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Wiener Zeitung je bil pod imenom Wiennerisches Diarium ustanovljen leta 1703. Trenutno dnevno prodajo osem tisoč izvodov časopisa, ki je znan po kakovosti prispevkov in politično neodvisnih stališčih.

Številni so kritični: "Ima več bralcev, starejših od 90 let, kot tistih, ki so mlajši od 30 let"

"Ima več bralcev, starejših od 90 let, kot tistih, ki so mlajši od 30 let," je povedala ministrica za družinsko politiko in medije Susanne Raab iz konservativne Avstrijske ljudske stranke (ÖVP).

Med tistimi, ki so se zavzemali za ohranitev tiskane izdaje časopisa, sta bila tudi avstrijska pisateljica in Nobelova nagrajenka Elfriede Jelinek in umetnik Andre Heller.

Odločitev so kritizirali tudi opozicijski poslanci, češ da slabi medijsko krajino. "To je sramota za medijsko in kulturno politiko," je dejal namestnik vodje poslanske skupine Socialdemokratske stranke (SPÖ) Jörg Leichtfried.