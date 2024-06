Aktiv Društva novinarjev Slovenije (DNS) Večer, Sindikat novinarjev Večera, Sindikat novinarjev Slovenije in Društvo novinarjev Slovenije v celoti zavračajo namero lastnikov in poslovodstva podjetja Večer Mediji glede odpuščanja novinarjev. Opozarjajo, da gre še za eno v seriji potez lastnikov, ko težave razrešujejo zgolj na plečih zaposlenih.

Kot so opozorili v današnji skupni izjavi, je bila že selitev uredništva Večera v cenejše najete in po njihovi oceni neprimerne prostore "več kot zadosten korak v smeri racionalizacije in optimizacije poslovanja". Ob napovedi presežnih delavcev se sprašujejo, kje in kdaj se varčevanje sploh konča.

Aktiv, sindikata in društvo so prepričani, da bi poteza pomenila slabitev položaja Večera na težavnem medijskem trgu, hkrati pa bo prinesla še krčenje kakovostnih in profesionalnih vsebin, zaradi česar bodo po njihovi oceni najbolj oškodovani bralci ter naročniki Večera. Opozorili so tudi, da bo krčenje števila zaposlenih v že tako kadrovsko skrčenem podjetju s seboj prinesla še dodatno obremenitev že tako preobremenjenih zaposlenih.

Hkrati kot nenavadno ocenjujejo namero vodstva Večera odpuščati v času, ko ministrstvo za kulturo z novim predlogom medijskega zakona napoveduje finančno pomoč časopisom v obliki subvencioniranja produkcijskih stroškov in distribucije.

"Dodatno skrb vzbuja dejstvo, da gre le za prvi del nameravanih odpuščanj, kar pomeni, da bo nad zaposlenimi tudi v prihodnjih mesecih visela nenehna grožnja po dodatnih odpuščanjih, kar je nesprejemljivo, ko se hkrati število zaposlenih na Večeru že znižuje, predvsem na račun predčasnega upokojevanja," so zapisali.

Aktiv, sindikata in društvo zato pozivajo lastnike in poslovodstvo, da od namere po odpuščanjih odstopijo in poiščejo druge poti za nadaljnji razvoj tega časopisnega podjetja, predvsem lastnike pa, da začnejo vanj tudi vlagati.