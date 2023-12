Obveljala odločitev lastnikov: Večer se seli k Arsenoviču

Medijsko podjetje Večer se bo kljub nasprotovanju zaposlenih in dela javnosti z novim letom preselilo v prostore podjetja Galerija Gosposka v lasti mariborskega župana Saše Arsenoviča. Pogodba med lastnikom in najemnikom novih prostorov je bila podpisana. Večerov kolektiv ob tem sporoča, da bo njihova temeljna zaveza bralstvu ostala neomajna.

Večer tako po več kot šestih desetletjih zapušča stavbo na Ulici slovenske osamosvojitve in se seli na novo lokacijo nekaj metrov stran, kjer ima Arsenovič tudi svoj gostinski lokal. Dosedanjo stavbo sta prejšnja lastnika Večera Sašo Todorovič in Uroš Hakl leta 2021 prodala, zato je Večer ostal le še njen najemnik.

Zaposleni selitvi nasprotujejo

Napovedana selitev v Galerijo Gosposka, obrazložena kot stroškovno najugodnejša, je dvignila veliko prahu, ker so odločitvi lastnikov in uprave medijske hiše nasprotovali zaposleni in tudi stanovske organizacije ter del javnosti. A kot danes piše v Večeru, je na koncu obveljala odločitev lastnikov, ki so kljub protestom ostali neomajni, in Večer bo 1. januarja 2024 začel delovati na novi lokaciji na Gosposki ulici 8. Tam bo po napovedih zagotavljal celovit servis naročnikom.

Direktor družbe Večer Miha Klančar je ob tem ponovil, da lokacija v ničemer ne bo vplivala na temeljne funkcije, ki jih mora opravljati medij v demokratični družbi nasploh, Večer pa še posebno v Mariboru in regijah, kjer je že več desetletij najpomembnejši medij. "Kot direktor bom še naprej spoštoval in zagotavljal uredniško ter novinarsko neodvisnost. Zdaj se moramo osredotočiti na to, da bo Večer ostal kakovosten in visoko profesionalen medij, ki je sposoben potrebnih premikov v prihodnost," je zatrdil.

Kolektiv Večera se v današnji izjavi za javnost zahvaljuje vsem, ki so jih v preteklem tednu podprli v nasprotovanju selitvi. "Množična zaslomba, podpora in razumevanje nam pomenijo veliko in jih ne jemljemo za samoumevne," so zapisali.

Ponovno so spomnili, da s selitvijo Večer nepovratno zapušča dolgoletni dom časopisa, ki so ga pomagali graditi tudi nekdanji zaposleni s samoprispevki in se je kot ena osrednjih ustanov zasidral v Mariboru. Sporno je seveda tudi to, da so novi prostori v lasti lokalnega funkcionarja.

"Pri vseh dosedanjih korakih smo zlasti novinarji v uredništvu Večera imeli pred očmi predvsem svojo verodostojnost in zaupanje bralcev, ki sta tudi naši vodili. V tem trenutku smo po posvetovanju v kolektivu enotno ocenili, da bomo skušali tudi v spremenjenih razmerah delovati kot do zdaj – enotno in avtonomno, predvsem pa skladno s profesionalnimi in etičnimi standardi," so zapisali.

Menijo, da se bo v novih okoliščinah hitro pokazalo, ali je takšno delovanje realno in mogoče. Če bi se izkazalo, da ni, bodo o tem obvestili javnost in se glede na razvoj dogajanja odločali za nadaljnje korake.

Novo dejstvo, ki naj bi bilo neke vrste kompromis po nasprotovanju selitvi, je, da ima Večer kot najemnik možnost odkupa najetih novih prostorov. Zaposleni so do tega skeptični, saj dvomijo o realni možnosti nakupa.