Kot so sporočili organizatorji, bodo med glasbenimi gosti Matevž Šalehar Hamo, član skupine Mi2 Jernej Dirnbek, skupina Happy Ol' McWeasel in pevka Ajda Stina Turek.

Po besedah odgovornega urednika Večera Matije Stepišnika je prireditev Bob leta praznik besede. "V bobih, ki jih prebiramo in izbiramo v Večeru, se zrcali 'zeitgeist', duh časa. Takšen, kot je. Bobi so opomnik, kje smo in kam gremo kot družba," je dejal.

Bob leta je, kot je še dodal, na nek način delujoči obrambni zid in je močno sporočilo, da mora profesionalno novinarstvo ostati zavezano preverjanju, verodostojnosti in etiki. Mora ostati prostor, kjer javna, argumentirana misel ohrani moč pred navalom apologetov populizma in banalnosti, je še dodal.

Deset finalistov

Med letošnjimi desetimi finalisti so antropologinja Ana Svetel, ekonomist Rasto Ovin, zdravnik Samo Zver, športni filozof Milan Hosta, biolog Boris Kolar, kmetica leta Marjana Kogelnik, igralec Branko Završan, profesorica Karla Zajc Berzelak, poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk in učiteljica Klara Napast.

Od leta 1999, odkar Večer pripravlja akcijo, je zmagovalne izjave podalo že 25 Slovencev, med njimi nekateri javnosti zelo znani iz sveta umetnosti, kot so Vlado Kreslin, Polde Bibič, Matjaž Javšnik in Peter Boštjančič, pa tudi iz sveta politike in družbe, kot so Janez Janša, Franc Rode in Ciril Ribičič. Med dobitniki je bilo tudi nekaj povsem običajnih ljudi.

Lani je priznanje bob leta prejel poklicni vojak in podjetnik Bojan Lunežnik za izjavo: "V življenju sta dve možnosti: ali ste na odru in tekmujete ali pa ste pod odrom in ploskate. Treba je stopiti na oder, prenehati ploskati drugim, naj ploskajo vam. To pa dosežeš z delom in vztrajnostjo".