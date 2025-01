Po tem, ko so z Ljudskega vrta že pred koncem preteklega leta sporočili, da Iličića ni več v njihovih načrtih za prihajajočo sezono, je to sedaj potrdil tudi njegov agent. "Sporočili so mi, da klub z Josipom ne bo podaljšal pogodbe. Želi pa si še igrati, do junija bo oddelal pogodbo z Mariborom, potem pa bomo videli. Govorila sva o deželah, kot so Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, tam bo nato verjetno še odigral kakšno sezono," je za Sportklub povedal Ružnić.

"Klub se je odločil, kot se je, to moramo spoštovati. Čeprav si še želi igrati, se je klub odločil drugače, tako je v nogometu. To moramo sprejeti in iti naprej," je še dodal Koprčan in s tem še dodatno nakazal, da njegov varovanec, kljub temu da bo kmalu dopolnil 37 let, še ne razmišlja o koncu kariere.

Amir Ružnić je poudaril, da Iličić še ne razmišlja o koncu kariere. Foto: Sportal

Iličić je sicer v svoji karieri za zdaj nastopal zgolj v slovenskih in italijanskih klubih. Največji pečat v Sloveniji je pustil prav pri aktualnih delodajalcih v Mariboru, veliko ime v svetu nogometa pa si je ustvaril z nastopanjem za Palermo, Fiorentino in Atalanto v serie A. Pri zadnji je prebil največ časa, kar pet let.

Za izbrano vrsto Slovenije, v katero se je vrnil na prijateljskih tekmah pred Eurom 2024, je do sedaj zbral 85 nastopov, 17-krat pa se je vpisal med strelce, kar ga uvršča na tretje mesto večne lestvice.