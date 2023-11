Protest novinarjev v Mariboru: Selijo nas k tistemu, ki smo ga dolžni nadzirati #foto

Novinarski kolektiv časnika Večer je skupaj s sindikatoma in aktivom Društva novinarjev Slovenije popoldne pred stavbo Večera v Mariboru pripravil protest, s katerim so znova izrazili nasprotovanje selitvi v prostore v lasti mariborskega župana Saše Arsenoviča.

Pred zgradbo Večera na Ulici slovenske osamosvojitve, kjer ustvarjajo že vse od leta 1962 in od koder naj bi se kmalu morali preseliti v stavbo Galerija Gosposka, so prišli svoje nestrinjanje z odločitvijo lastnikov izraziti novinarji Večera, številni drugi novinarski kolegi, predstavniki s kulturnega, znanstvenega, humanitarnega in drugih področij ter nekateri povsem običajni meščani in dolgoletni bralci.

Kot je povedal odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik, bo njihov časopis leta 2025 dopolnil 80 let, v sedanji hiši pa je novinarstvo doma 61 let. "Nastala je prav zato, da bi v središču Maribora predstavljali hrbtenico javnosti, od slovenske samostojnosti pa tudi, da bi skrbeli za demokratično in mentalno kondicijo mesta in družbe," je dejal.

Odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik Foto: STA

"Naj Večer ostane tam, kjer je doma"

"Zdaj nas selijo k županu, nosilcu politične moči, k tistemu, ki smo ga dolžni nadzirati, mu zastavljati vprašanja in nastavljati ogledalo. Takšen projekt je za novinarski kolektiv in vse zaposlene poguben, saj bo nepovratno zasadil dvom v vse, na čemer mora novinarstvo temeljiti," je dodal Stepišnik.

Lastnikom in poslovodstvu Večera je skupaj z ostalimi zaposlenimi sporočil, naj Večer ostane tam, kjer je doma. To po njegovem ne bo nikogaršnji poraz, pač pa le minimalno sporočilo, da želimo, da časopis ostane in dela naprej, kar mora, je dodal.

Predsednik Društva novinarjev Slovenije Gašper Andrinek Foto: STA Na protest je prišel tudi novi predsednik Društva novinarjev Slovenije Gašper Andrinek, ki je povedal, da podpirajo uredništvo Večera pri nasprotovanju sporni selitvi. Takšna poteza namreč kaže na popolno nerazumevanje novinarskega poklica, katerega ključna prvina je integriteta.

"Si predstavljate, da bi novinar, ki pokriva notranjo politiko, imel pisarno v vladni palači? Verjetno ne bi bilo nikogar, ki bi zaupal, da je neodvisen, četudi bi delal povsem profesionalno," je dejal Andrinek.

Na protestnem shodu so večerovce podprli tudi nekateri znani Mariborčani, med drugim zgodovinarka Mateja Ratej, direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina, igralka Minca Lorenci, humanitarni delavec Boris Krabonja, najbolj oster med vsemi pa je bil filozof in kritični opazovalec slovenske medijske krajine Boris Vezjak.

Ta je svoj nagovor naslovil neposredno na lastnike Večera in mariborskega župana, ki očitno ne želijo razumeti, da mediji niso posel kar tako. Vprašal se je, zakaj prvi želijo medijsko hišo preseliti zaradi pičlih 30 tisoč evrov prihranka in ali nimajo nemara za bregom še česa drugega.

Protestni shod novinarjev in podpornikov Večera proti selitvi v prostore župana Saše Arsenoviča Foto: STA Foto: STA

"Je res težko razumeti, da obstaja konflikt interesa med vami in novinarji, ki morajo poročati o vas? Si res ne želite, da bi obveljali za poštenega župana, o katerem morajo večerovci poročati kritično? Imate kaj za bregom?" je vprašal mariborskega župana.

Istočasno kot v Mariboru so protestni shod pripravili tudi pred RTV Slovenija v Ljubljani, kjer so v aktivih informativnega programa, novinarjev Radia Slovenija, MMC, programa Radia Koper, novinarjev Radia Maribor in koordinaciji novinarskih sindikatov RTV podprli uredništvo Večera.

Shod pred stavbo RTV SLO Foto: Bojan Puhek

"Odločitev o selitvi uredništva Večera v stavbo, katere lastnik je župan, s tem pa uredništvo dati pod okrilje županovega lastništva, je milo rečeno sprevržena. Županu so namreč mediji dolžni gledati pod prste. Nesprejemljivo je, da je zaradi takšnih nepremičninskih operacij lastnikov uredništvo podvrženo političnim in ekonomskim pritiskom," je v izjavi poudaril voditelj in dopisnik Jan Novak.

Shod pred stavbo RTV SLO Foto: Bojan Puhek

Arsenovič: Nič se ne spreminja

Na dogajanje se je že odzval tudi Arsenovič, ki se mu selitev ne zdi sporna, saj je po njegovem treba ločiti med vsebino časnika in prostori, kjer ta nastaja, poroča STA.

Med drugim je dejal tudi, da časopisna hiša Večer že nekaj let ni lastnica sedanjega objekta in se njen status zaradi tega v ničemer ne spreminja.

Saša Arsenovič Foto: STA , "Zdaj so bili najemniki pri osebi X, v prihodnje pa bodo najemniki pri osebi Y. Sicer res gre za nekoliko čudno situacijo, v kakršni še nismo bili, a tudi naš mandat je nekoliko drugačen, ker je politik nekdo, ki ni karierni politik iz študentskih časov, pač pa nekdo, ki je v življenju že nekaj ustvaril," je dejal župan.

Na vprašanje, ali dejansko namerava vstopiti tudi v lastništvo Večera, je dejal, da gre za nekaj podobnega kot v času govoric, da bo kupil gostinski objekt na desnem bregu Drave pri novi Splavarski brvi, medtem ko se je mesto o tem pogovarjalo, pa je hišo kupil avstrijski kapital. Zagotovil je, da nima namena postati lastnik Večera, in priznal, da je to bila ena od poslovnih priložnosti pred desetimi leti, ko sta z bratom prodala podjetje S.Oliver, a se zaradi nepoznavanja medijskega posla projekta raje niso lotili.