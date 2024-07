Na Večeru začeli odpuščati

Kot so pojasnili v sindikatu, so danes izročili sklepe o odpovedi delovnega razmerja trem od šestih novinarjev, kolikor naj bi jih odpustili po informacijah, predstavljenih na svetu delavcev pred nekaj tedni.

Odpoved naj bi po neuradnih informacijah dobili po en novinar iz Maribora, Celja in Ptuja.

V sindikatu so kolegom že ponudili pravno pomoč. Direktorja in odgovornega urednika pa so v Sindikatu novinarjev Večera in Aktivu DNS na Večeru še pozvali, "da v najkrajšem možnem času sporočita, kako bo potekalo delo v novih razmerah. Nenazadnje tudi zato, ker se zmanjšuje obseg zaposlenih tudi v lektoratu in pri tehničnih urednikih".

Kakor že junija, so danes znova opozorili, da "gre za potezo, ki slabi položaj naše medijske hiše na že tako težavnem medijskem trgu". "Krčenje števila novinarjev bo samo še poslabšalo stanje, dodatno otežilo pripravo kakovostnih, poglobljenih vsebin," so ponovili.

Sindikat novinarjev Večera, Aktiv Društva novinarjev Slovenije Večer, Sindikat novinarjev Slovenije in Društvo novinarjev Slovenije so namreč v skupni izjavi že 19. junija, ob napovedi presežnih delavcev v celoti zavrnili namero lastnikov in poslovodstva po odpuščanju novinarjev. Opozorili so, da gre še za eno v seriji potez lastnikov, ko težave razrešujejo zgolj na plečih zaposlenih, medtem ko sta oškodovana javnost in javni interes. Lastnike so pozvali, da od namere po odpuščanjih odstopijo in poiščejo druge poti za nadaljnji razvoj tega časopisnega podjetja. Poleg tega naj vanj začnejo vlagati, so navedli.

Medtem ko na ministrstvu napovedujejo finančno pomoč časopisom, ti odpuščajo

Hkrati so tedaj izpostavili, da je namera odpuščati v času, ko ministrstvo za kulturo z novim predlogom medijskega zakona napoveduje finančno pomoč časopisom v obliki subvencioniranja produkcijskih stroškov in distribucije, nenavadna.

Novi predlog zakona o medijih, ki je sicer že od sredine maja v medresorskem usklajevanju, namreč določa, da država z namenom uresničevanja javnega interesa na področju medijev s proračunskimi sredstvi zagotavlja sheme pomoči, med drugim za tiskane medije in digitalni prehod.

Družba Večer Mediji je lani po podatkih, ki so na voljo na Ajpesu, sicer kljub padcu prihodkov vknjižila pozitivni čisti poslovni izid. Leto 2023 je sklenila s 1.799 evri čistega dobička, potem ko je leta 2022 pridelala 101.120 evrov čiste izgube. Čisti prihodki so v letu dni nazadovali za osem odstotkov na 7,35 milijona evrov. Časnik je lani v povprečju zaposloval 79 ljudi, leto pred tem denimo 90.

Časopisno-založniško podjetje je od septembra 2021 v lasti podjetij, ki se jih povezuje s poslovnežem Martinom Odlazkom, sicer tudi pomembnim lastnikom drugih medijev. Trije največji lastniki so Curator Nova (približno 17 odstotkov), Salomon (približno 19 odstotkov) in Svet 24 (približno 15 odstotkov).