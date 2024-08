Športni časnik Ekipa se poslavlja od dozdajšnje oblike

"Mladi večinoma ne potrebujejo več časopisa. Ni več v njihovi zavesti, da je to kredibilen vir novic. Že pred časom smo časopisi nehali tekmovati s spletom ob objavi novic," je v obvestilu za javnost zapisal namestnik odgovornega urednika Ekipe Jurij Završnik.

Poudaril je, da zaupajo v svoje delo in v verodostojnost, pridobljeno v desetletjih ustvarjanja, ter dodal: "In to boste imeli, dragi bralci, na voljo še naprej. Dvakrat na teden v časopisni obliki in vsak trenutek na spletu."

Prva številka časnika v novi obliki bo izšla v torek, spletno stran pa so že prenovili.

Ekipa nastala kmalu po osamosvojitvi

Ob nastanku leta 1991 je Ekipa sprva izhajala kot tednik, kasneje dvakrat tedensko, vmes je izhajala še revija, cilj uredništva pa je bil ustvariti športni dnevnik, kar jim je uspelo jeseni leta 1995. V tem času so izdali 8711 izvodov športnega dnevnika Ekipa.

Zaradi spremenjenih bralnih navad v družbi in naraščajočih stroškov, tako dela kot tiska, sta zmanjšanje ali ukinitev papirne oblike časopisa vedno pogostejša v slovenski medijski krajini. V sporočilu za javnost se je Završnik obregnil tudi ob mačehovski odnos države in med drugim zapisal: "Država in Fundacija za šport nam nikoli nista namenili pomoči, čeprav so bili milijoni namenjeni izključno za to. Pomoč so dobile publikacije, ki so bile (in so) same sebi namen, ker so politični in gospodarski lobiji poskrbeli, da so si nekateri napolnili žepe."