Finančno gospodarski vpogled v leto 2025

Kaj se nam v finančno-gospodarskem smislu obeta v letu 2025? Kakšen vpliv ima vstop Trumpove administracije na kapitalske trge, kako se razvija revolucija umetne inteligence, kdo bo zmagovalec " tehnološke " bitke, kakšno tveganje predstavljajo nepričakovani "črni labodi" na trgu, kot je kitajski DeepSeek, in zakaj je za uspešne naložbe ključna (tudi) disciplina pri prodaji? Kakšna je pravzaprav finančna pismenost Slovencev, ki kljub velikim prihrankom pogosto ne izkoriščajo priložnosti kapitalskih trgov? In kakšna je navsezadnje vsota (neučinkovito uporabljenega) denarja, ki jo Slovenci hranimo na bankah? Kje so priložnosti za naložbe in katera so ključna načela, ki jih velja pri tem upoštevati? Preverite v prvi epizodi novega podkasta Naložbeni navdih , ki ga v partnerstvu z Generali Investments vodi dr. Peter Merc. V prvi epizodi podkasta je bil gost Aleš Lokar, ed en najbolj priznanih upravljavcev premoženja v Sloveniji.

V dinamičnem svetu financ in naložb se priložnosti in tveganja neprestano prepletajo. Uspešni vlagatelji niso tisti, ki imajo srečo, ampak tisti, ki razumejo trende, analizirajo tveganja in prilagajajo svoje strategije glede na globalne spremembe. Temu je namenjen tudi podkast Naložbeni navdih, kjer bomo v partnerstvu z Generali Investments raziskovali naložbene priložnosti za finančno varno prihodnost. Naš cilj je preprost, a ambiciozen: pomagati ljudem, da svoje prihranke pretvorijo v pametne in donosne naložbe, ki vodijo do finančne neodvisnosti.

Gost prve epizode podkasta: Aleš Lokar Aleš Lokar že več kot 20 let aktivno spremlja in soustvarja dogajanje na kapitalskih trgih. Kot upravitelj največjih skladov pri Generali Investments, vključno z Generali Galileo in Generali Rastko Evropa, ima poglobljene vpoglede v trende, ki krojijo svetovno ekonomijo. Za svoje uspehe je prejel tudi naziv Naj upravljavec premoženja v Sloveniji (2017, 2024). O čem je tekla beseda? Oglejte si podkast in odkrijte ključne vpoglede iz tega zanimivega pogovora.

Vpliv geopolitike na vlagateljske odločitve

V tokratnem podkastu sta sogovornika uvodoma odprla številne vroče teme finančnih trgov. Aktualno dogajanje – izrazita rast tehnoloških delnic v zadnjih letih ter vpliv političnih sprememb, kot je ponovni prihod Trumpove administracije – je sprožilo vprašanja o pričakovanjih za kapitalske trge v prihodnosti. Gre za običajen tržni cikel ali nekaj povsem novega in težje predvidljivega?

Pogovor je zajel vpliv geopolitike na vlagateljske odločitve, še posebej dejstvo, da je Silicijeva dolina danes močno prepleten z odločevalskimi strukturami. Kaj pomeni, da tehnološki velikani, kot so Google, Apple, Nvidia, Meta, Microsoft, Amazon in Tesla, sodelujejo v političnih procesih? Kakšne posledice ima to za vlagatelje in kako se lahko posamezniki zaščitijo pred morebitnimi tveganji? Preverite v podkastu.

Vloga Kitajske in ali lahko DeepSeek spremeni pravila igre?

V zadnjih dveh letih smo bili priča izjemni rasti umetne inteligence, nato pa je konec januarja prišel preobrat – kitajski DeepSeek, ki lahko popolnoma spremeni pravila igre. Postavlja se vprašanje: ali sploh še lahko govorimo o revoluciji v umetni inteligenci ali pa smo priča njenemu prvemu resnemu pretresu?

Doslej so tehnološki velikani vlagali milijarde v razvoj AI in pričakovali, da bo to zahtevalo drage infrastrukture. A če je Kitajcem res uspelo ustvariti učinkovitejšo in cenejšo tehnologijo na starejši arhitekturi, potem to pomeni tektonske premike v industriji. Trg je na to burno odreagiral – vrednost Nvidie je v enem dnevu padla za 600 milijard dolarjev, nato pa se je delno popravila. To odpira vprašanje: so vlagatelji preveč samozavestni in precenjujejo trenutne zmagovalce AI industrije?

Ali je DeepSeek zgolj začetni znak večjih sprememb? Na Kitajskem se namreč pojavljajo tudi drugi in številni start-upi, ki delujejo v tišini in nato nenadoma predstavijo prebojne rešitve, kar bi lahko korenito zamajalo globalno tehnološko ravnovesje.

Naslednja velika tehnološka revolucija?

Poleg umetne inteligence se kot naslednja prelomna tehnologija omenja kvantno računalništvo. Američani agresivno promovirajo svojo vodilno vlogo, vendar se lahko hitro zgodi, da bo Kitajska znova presenetila z nepričakovanim prebojem. Kako bodo vlagatelji reagirali, če se bo ta tekma še zaostrila? Se lahko zgodi, da bodo globalni vlagatelji začeli preusmerjati kapital iz ameriških tehnoloških podjetij v kitajska? Ali pa bo politično tveganje preveliko, da bi se ta premik dejansko zgodil? Kaj o tem menita dr. Peter Merc ter Aleš Lokar?

Kako razpršiti portfelj v negotovih časih?

Ena ključnih tem pogovora je bila tudi fenomen FOMO (fear of missing out op.p.), ki je v zadnjih letih poganjal rast tehnoloških delnic. Podobno kot pri vzponu Bitcoina so vlagatelji opazovali rast, čakali in nato množično investirali v t. i. veličastnih sedem (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia in Tesla op.p.). Se zdaj s pojavom DeepSeek dogaja prva streznitev?

Se vlagatelji zavedajo pomena razpršitve ali so preveč samozavestni glede svoje strategije? Ključno vprašanje: bi morali vlagatelji zdaj večjo pozornost nameniti manj priljubljenim segmentom trga, kot so evropske banke, obveznice ali kitajske delnice? Kaj o tem meni Aleš Lokar?

Umetnost prodaje in upravljanja tveganja

Ena najtežjih stvari pri investiranju ni samo kupiti pravo naložbo, ampak tudi prodati ob pravem času. Američani imajo glede tega priročen pregovor, o katerem razpravljata tudi dr. Peter Merc in Aleš Lokar: "Težko je dobro kupiti, še težje pa dobro prodati."

Spregovorita tudi o tem, kako se izogniti pohlepu, ki pogosto vodi v napačne odločitve? Kaj lahko stori mali vlagatelj, ki je ustvaril visoke donose na tehnoloških delnicah in se sprašuje, ali naj proda ali drži dalje ter zakaj je priporočljivo postopno prodajanje in prilagajanje uteži v portfelju? Oglejte si prvo epizodo podkasta Naložbeni navdih.

Denar, ki leži na bankah, in mentaliteta slovenskih vlagateljev

Posebno pozornost sta namenila tudi finančni pismenosti Slovencev. Kot poudarja Aleš Lokar, je povprečen Slovenec izjemno konzervativen vlagatelj – večino prihrankov hrani v bančnih depozitih z nizkimi obrestnimi merami, medtem ko se zelo malo ljudi odloča za naložbe v delnice, sklade ali obveznice.

V zvezi s tem naj upravljalec premoženja v Sloveniji za leto 2024 meni: "Na bankah leži približno 30 milijard evrov. Če bi samo 10 odstotkov tega zneska lani vložili v globalni sklad z 20-odstotnim donosom, bi Slovenci skupaj ustvarili dodatnih 600 milijonov evrov. To je znesek, s katerim bi lahko v hipu zgradili nov UKC ali ga namenili drugim družbeno koristnim projektom. Namesto tega pa kapital v neproduktivnih depozitih izgublja vrednost. Slovenci res razpolagamo z veliko premoženja, vendar ga pogosto ne znamo učinkovito uporabiti – naš kapital ostaja neizkoriščen. Bančni depoziti z nizkimi obrestnimi merami ne ustvarjajo dodatne vrednosti, kar pomeni, da premoženje samo po sebi ne prinaša novih donosov. To je bistvena težava našega načina razmišljanja – preveč se oklepamo varnih, a neučinkovitih oblik varčevanja, namesto da bi sredstva usmerili v donosnejše priložnosti."

Aleš Lokar dodaja, da je približno 95 odstotkov Slovencev zelo konzervativnih vlagateljev, medtem ko je le okoli 5 odstotkov tistih, ki bi jih lahko označili za drzne ali agresivne vlagatelje. "Ključni problem pa je pomanjkanje tiste zlate sredine – uravnoteženih vlagateljev, ki bi z razumno razpršitvijo prispevali k dolgoročnemu razvoju gospodarstva. Posledično kot nacija dosegamo nižje donose na prihranke, kar se na koncu odraža tudi v nižjem BDP, višjih davkih, manj vlaganjih v infrastrukturo, kot so bolnišnice in ceste. Prav ta manjkajoča sredina pomeni tudi manj kapitala za slovenska razvojna podjetja, ki bi lahko rasla in ustvarjala nova delovna mesta," pove in dodaja: "Ko govorimo o naložbenih priložnostih, ni treba ciljati na 30 do 40 odstotkov letnega donosa, da bi dosegel lep znesek – že redno vlaganje 300 ali 400 evrov na mesec ali celo 100 evrov lahko na dolgi rok prinese opazne rezultate. Pomembno je razumeti, da vztrajnost in disciplina pri investiranju pogosto odigrata večjo vlogo kot lovljenje kratkoročnih tržnih priložnosti."

Finančna pismenost Slovencev

Z voditeljem podkasta sta spregovorila tudi o možnih vzrokih, ki "ovirajo" Slovence, da ne začnejo aktivneje upravljati svojega premoženja ter tudi o tem, zakaj je finančna pismenost ključna in kako jo izboljšati. Kot pravi dr. Peter Merc, so možnosti za oplemenitenje premoženja danes na voljo praktično vsakomur, a kljub temu marsikdo ostaja v coni udobja. Kje se torej zatakne? Je težava v pomanjkanju znanja, zaupanja v kapitalske trge ali preprosto v strahu pred spremembami? Vlaganje danes ni več zapleten proces, na način, da bi svoje prihranke aktivno upravljali. Kljub temu številni raje vztrajajo pri bančnih vlogah, čeprav vedo, da jim inflacija dolgoročno zmanjšuje kupno moč. Zakaj? Je to zgolj vprašanje navade ali pa preprosto pomanjkanje volje za spremembe?

"Težava tiči v pomanjkanju finančne pismenosti. Zaradi tega številni varčevalci in potencialni vlagatelji vidijo vse druge naložbene možnosti kot preveliko tveganje, medtem ko banko dojemajo kot edino varno izbiro. Preprosto niso pripravljeni sprejeti nobenega tveganja, tudi če bi to lahko prineslo višje donose. Poleg tega pa so mnogi imeli slabe izkušnje z naložbami v preteklosti, kar jih je še dodatno odvrnilo od aktivnega upravljanja premoženja," meni Aleš Lokar.

Sogovornika sta izpostavila, da bi morali že v osnovnih šolah vpeljati finančno opismenjevanje, saj današnji sistem ne uči osnovnih konceptov, kot so:

Kako izbrati ugoden kredit?

Ali je boljša fiksna ali variabilna obrestna mera?

Kako razpršiti premoženje in se izogniti tveganjem?

"Mladi bodo ta korak naprej naredili le, če bodo sami pokazali dovolj iniciative in se finančno izobrazili vsaj do neke mere. Če jim v šoli o tem ne govorijo, če jim starši ne posredujejo znanja in če nimajo interesa, potem tudi dostopnost aplikacij, kot je Revolut, ne bo dovolj. Uporabljali jih bodo za plačevanje, ne pa za vlaganje. Zato se moramo vrniti na izobraževalno raven. Kot država moramo narediti premik v smeri finančne pismenosti, saj je to v našem skupnem interesu. Na dolgi rok bi imeli konkretne finančne koristi za celotno družbo, zato je nujno, da naredimo ta korak naprej," svetuje Aleš Lokar.

Kaj bo ključno za uspešno investiranje v letu 2025?

Leto 2025 bo prineslo številne izzive in priložnosti. Ključ do uspeha bo sposobnost hitrega prilagajanja, razpršenosti in razumevanja dolgoročnih trendov.

Za konec je dr. Peter Merc Aleša Lokarja izzval z vprašanjem, kaj bo v letu 2025 najbolj vplivalo na uspešnost naložbenega portfelja. Lokar je odgovoril: "Ključ bo ohranjanje mirnih živcev in sposobnost pravilnega branja jutranjih tvitov ameriškega predsednika – ter upanje, da jih do popoldneva ne bo zanikal."

Za konec je Aleš Lokar izpostavil najpomembnejši nasvet za vlagatelje: "Ne bodite preveč prepričani v svoj prav, saj vas lahko trg hitro postavi na realna tla." Največjo vrednost imajo razpršen portfelj, premišljene odločitve in dolgoročna strategija.

Glede na trende, dinamiko trgov in ključne izzive, ki jih prinaša leto 2025, vam gledano v celoti priporočamo, da ohranite dolgoročno perspektivo, saj je razpršenost pomembnejša od lovljenja vročih zgodb, hkrati pa se izogibajte pretirani samozavesti. Ključno je postopno vstopanje in prodajanje, pri čemer tehnološke spremembe prinašajo tako priložnosti kot tveganja. Spremljajte makroekonomske in geopolitične dejavnike, izogibajte se mrtvemu kapitalu ter izkoristite digitalizacijo ob hkratnem vlaganju v znanje. Razvijajte umetnost prodaje in upoštevajte moč obrestno-obrestnega računa za dolgoročno rast premoženja.

Ne zamudite novih epizod podkasta Naložbeni navdih Če želite izvedeti več, se nam pridružite tudi v naslednji epizodi, kjer bomo raziskali nove teme in zgodbe iz sveta financ. Gost naslednje epizode podkasta bo Gregor Rebolj.

Vsebina finančnega podkasta je izobraževalno-informativne narave. Podane vsebine niso naložbeni nasveti.