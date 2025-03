Neodvisni mediji v Srbiji z opozorili pred vse večjimi pritiski oblasti

Neodvisni mediji v Srbiji so v četrtek opozorili, da je srbska vlada v zadnjem obdobju okrepila prizadevanja za zatiranje kritičnega poročanja. Oblast se po njihovih navedbah pri tem odločajo za obrekovalne kampanje, finančne pritiske in neposredne grožnje novinarjem, zaradi česar se vse bolj bojijo za varnost svojih novinarjev.

"Naši novinarji so nenehno izpostavljeni nadlegovanju, fizičnim napadom in kampanjam blatenja, ki jih vodijo državni mediji in visoki vladni uradniki iz vladajoče Srbske napredne stranke," so v četrtek zapisali novinarji v odprtem pismu, ki so ga podpisali uredniki petih neodvisnih srbskih medijev, med njimi portala N1 Srbija in dnevnika Danas.

Opozorili so, da okolje zaradi nenehnih študentskih protestov in politične nestabilnosti za neodvisno novinarstvo postaja vse bolj sovražno, zaradi česar se bojijo za varnost novinarjev na terenu. Pri tem so navedli, da so bile v zadnjih štirih mesecih tri njihove novinarke žrtve fizičnih in verbalnih napadov, policija pa kljub jasnim videodokazom ni ukrepala proti storilcem.

Državno podprta propaganda je po mnenju urednikov v zadnjem času dosegla nove razsežnosti, češ da je nasilje postalo ne le dopuščeno, ampak celo spodbujano.

V Srbiji se od novembrskega padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je zahteval 16 življenj, vse bolj zaostrujejo družbene razmere. Študentski protesti, ki jih je sprožila nesreča, vse bolj jezijo oblasti, krivdo zanje pa pripisujejo tako opoziciji kot tudi vplivom iz tujine.