V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so ogorčeni nad odločitvijo koalicije, da z majske seje DZ umakne tretjo obravnavo in sprejem zakona o medijih. Znova opozarjajo na nujnost sprejema zakona, od poslancev pa pričakujejo, da bodo zakon sprejeli na junijski seji.

V društvu so spomnili, da je bil prvi predlog zakona o medijih predstavljen decembra 2023, v koalicijskem in medresorskem usklajevanju je bil skoraj leto dni, umaknjen pa je bil tudi že s seje parlamentarnega odbora za kulturo. Koalicija pa vsebinskih razlogov za umik obravnave zakona v tej fazi in po njihovem mnenju ni ustrezno pojasnila. "Še bolj pa nas skrbi, da ni jasno odgovorila na vprašanje, kdaj bo obravnavo nadaljevala," so zapisali v DNS.

Kot so dodali, se zdi skoraj nesmiselno opozarjati na nujnost sprejema tega zakona za slovensko novinarstvo. Spomnili so, da so sredstva za sheme pomoči, ki jih zakon uveljavlja, rezervirana v proračunu za letošnje leto, pogoj za dejanski razpis tega denarja pa je uredba vlade, ki ji sledi priglasitev shem državne pomoči pri Evropski komisiji.

Foto: Matic Prevc/STA

"Vsak izgubljeni mesec zato zmanjša možnost, da bodo sheme zaživele še letos in da bodo temu namenjena proračunska sredstva dejansko počrpana," so še opozorili. Ker v nasprotju s predlogom DNS v zakonu višina letnih sredstev ni definirana, to le povečuje nezaupanje v uspeh mehanizmov, predlaganih v zakonu, so še dodali. Njihov uspeh pa je po njihovem mnenju ključen za ohranjanje delovnih mest v uredništvih kot tudi dostojnih delovnih pogojev novinarjev.

"Od poslancev zato pričakujemo, da bodo obravnavo in sprejem zakona opravili na junijski seji ter tako izpolnili vsaj del obljub z začetka mandata, ko se je prenova medijske zakonodaje, ki vključuje tudi zakon o RTVS in zakon o STA, še zdela visoko med prioritetami in na agendi te vlade," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Poslanci so namreč v ponedeljek v uvodu redne majske seje na predlog koalicije z dnevnega reda umaknili tretjo obravnavo predloga zakona o medijih. Menijo, da je pred dokončnim sprejemom zakona treba opraviti dodaten razmislek o podanih pripombah in ustreznosti rešitev.