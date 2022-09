Vodstvo RTV o včerajšnjem ravnanju zaposlenih: "Izenačili so se s skupino aktivistov Ladislava Trohe"

V vodstvu RTV Slovenija obžalujejo, da je del zaposlenih včeraj osrednjo informativno oddajo izkoristil za lastno agitacijo oziroma promocijo svojih idej. S tem dejanjem so se posamezniki povsem izenačili s skupino aktivistov pod vodstvom Ladislava Trohe, ki je septembra lani vdrla v studio javnega zavoda in na nedopusten način poskušala poseči v programski čas, so še zapisali v sporočilu za javnost.

"Takšno ravnanje je nesprejemljivo in obsojanja vredno, saj si nihče, še najmanj pa delavec RTV Slovenija, ne sme prilaščati programskega časa javnega medija za lastne, parcialne interese," meni vodstvo RTV in dodaja, da je vdor dela zaposlenih v studio nerazumljiv, ker za to ni prav nobenih razlogov.

"Posamezni uredniki in voditelji RTV Slovenija dajejo izjave, da se v uredništvu izvaja cenzura, vršijo pritiski in grožnje, ob tem pa ne navedejo niti enega primera ali dokaza, da bi vodstvo lahko ukrepalo zoper takšna nesprejemljiva ravnanja, če do njih dejansko prihaja. Prav nasprotno, do vodstva prihajajo informacije, da se posameznike, ki ne želijo participirati pri takšnih obsojanja vrednih vdorih v studio, žali in stigmatizira," so še navedli.

Na to kažejo tudi skrb vzbujajoči zapisi Društva novinarjev Slovenije, v katerih se sistematično obsoja vse novinarje in zaposlene na RTV Slovenija, ki vestno opravljajo svoje delo in ne želijo sodelovati v tovrstnih zlorabah.

Zaposlene pozivajo, naj težav ne rešujejo na očeh javnosti

Ravnanje posameznikov, ki so včeraj vdrli v studio, kot so zapisali, razumejo kot izrazito zavajanje javnosti ter posledično izvajanje pritiska na politiko, da se ta vmeša v delovanje avtonomnega zavoda, kar je nedopustno ter nezakonito in o čemer bo vodstvo obvestilo domačo in tujo javnost.

Obenem se vodstvo RTV gledalkam in gledalcem opravičuje, da je del zaposlenih izrabil javni prostor in škodoval ugledu RTV Slovenija, vse zaposlene pa pozivajo, da vse morebitne težave rešujejo v skladu z internimi akti in veljavno zakonodajo, torej znotraj javnega zavoda, ne na očeh javnosti.