Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough se je za pomoč v boju zoper sovražni govor obrnil na predsednika republike Boruta Pahorja in varuha človekovih pravic Petra Svetino. Skrbi ga to, da elemente sovražnega govora po novem uporabljajo tudi mediji, ki imajo določen vpliv v družbi in ki pri določenih bralcih uživajo zaupanje.

Andrej Grah Whatmough je v odprtem pismu predsedniku republike in varuhu človekovih pravic zapisal, da v javnosti že dlje časa opažajo vrsto nesprejemljivih zapisov žalitev, hujskanja in celo sovražnega govora.

Pojasnil je, da se vodstvo RTV Slovenija na takšne zapise in izjave redno odziva in jih tudi obsodi. Zavedajo se, da je v vsaki demokratični družbi pravica do svobode govora in mišljenja ustavna pravica, vendar so hkrati vse pravice omejene predvsem s pravicami drugih, v takšnih primerih običajno s pravico drugih do časti in dobrega imena. Zaradi tega verjamejo, da se pravica do svobode govora ne sme zlorabljati na način, ki čezmerno posega v pravice drugih, ob tem pa še nemalokrat na nedostojen način.

Sodu izbila dno članka v Dnevniku in Mladini

"V zadnjem času pa vzbujajo skrb neprimerna pisanja nekaterih tiskanih medijev, ki bi morali med prvimi skrbeti za spoštljiv in dostojen govor v družbi. Zapisi kot npr. Urgentna deratizacija javne norišnice Leona Magdalenca v Dnevniku 27. 8. 2022 in Kriminal na RTV Slovenija Grege Repovža v Mladini 12. 8. 2022 vsebujejo skrb vzbujajoče elemente sovražnega govora. Avtorja v omenjenih člankih besedno obračunavata z javnim zavodom RTV Slovenija, ga ponižujeta in pri tem uporabljata izraze, ki sodijo v neke pretekle, temne čase, za katere smo mislili, da so že davno pozabljeni in jih nikoli več ne bo, saj so v demokratični družbi povsem nesprejemljivi," na konkretnih primerih ponazori Grah Whatmough.

Skrbi ga to, da elemente sovražnega govora po novem uporabljajo tudi mediji, ki imajo določen vpliv v družbi in ki pri določenih bralcih uživajo zaupanje. Sprašuje se, ali res ni mogoče medijske vsebine sporočiti na drugačen, kultiviran način, kot se za četrto vejo spodobi, oziroma kakšne občutke želijo ti mediji sporočiti svoji javnosti, ko pozivajo k očiščenju in deratizaciji zavoda. Mar ne gre za spodbujanje sovražnih občutkov?

Grah Whatmough zatrjuje, da si v javnem zavodu po svojih najboljših močeh prizadevajo za kulturen in spoštljiv dialog. "Da bi skupaj dosegli ta pomemben cilj, vas vljudno pozivam, da kot najvišji moralni instanci v naši državi javno spodbudita strpno razpravo ter obsodita vsakršno spodbujanje sovražnega govora, tudi takšnega, kot smo mu bili priča v zgoraj zapisanih člankih," je še v pozivu Pahorju in Svetini zapisal direktor javnega zavoda.