Le prijateljstvo novinarja RTVS z vladnim funkcionarjem ali prikrit konflikt interesov? #video

Tik pred koncem torkovih Odmevov so se voditelju Saši Krajncu v studiu v znak podpore pridružili novinarski kolegi. Njihova poteza odmeva v javnosti, potem ko v zadnjih dneh na nacionalki razburja dogajanje, povezano z zapisom urednika Mladine Gregorja Repovža, ki je pozval k čistkam na RTVS, zaradi česar je ta odpovedala poslovno sodelovanje z Mladino. Voditelj Saša Krajnc je pozornost, ko so o tem zapletu poročali, pritegnil z opozorilom, da javnost obveščajo na posebno zahtevo odgovorne urednice Jadranke Rebernik. Razumeti je bilo mogoče, da sami ne bi. Odstavitve vseh direktorjev, programskih svetnikov in nadzornikov je pred tem predlagalo ministrstvo za kulturo, spremembo zakona s to vsebino je potrdila koalicijska večina poslancev, SDS pa je sprožila zbiranje podpisov za referendum. Z javne televizije je slišati, da bi bila v ozadju ravnanja voditelja lahko tudi javnosti prikrivana osebna povezava novinarja z novim vodstvom ministrstva za kulturo.

Vlada je prejšnji mesec za v. d. generalnega sekretarja ministrstva za kulturo, ki ga vodi Asta Vrečko (Levica), s 1. septembrom imenovala Tonija Tovornika, sicer nekdanjega sodelavca RTVS, ki je po neuradnih informacijah iz RTVS prijatelj voditelja Krajnca. Če informacije držijo, bi to partnerstvo lahko vplivalo na presojanje. Novinarski kodeks določa, da mora medijski delavec v primeru konflikta interesov le-te razkriti ali pa se izločiti iz poročanja.

Zaradi neuradnih informacij smo tako ministrstvo za kulturo kot RTVS prosili za pojasnilo, ali sta Tovornik in Kranjc le prijatelja ali tudi partnerja. Neuradno smo s televizije izvedeli, da imajo pri pripravljanju odgovora nekaj težav, ker morajo varovati osebne podatke. Zanikali pa povezav doslej na vladi ali RTVS niso. Ko prejmemo podrobnejše odgovore, jih bomo objavili.

Spomnimo

Po zapisu urednika Mladine Gregorja Repovža o čistkah na RTVS je direktor TVS Uroš Urbanija na podlagi sklepa kolegija direktorja TVS odločil, da bo televizija prekinila vsakršno poslovno sodelovanje s časnikom Mladina.

Voditelj Saša Krajnc pa je med vodenjem Dnevnika takrat dejal, da prispevek Gašperja Petovarja o odpovedi omenjenega poslovnega sodelovanja objavljajo po izrecnem navodilu odgovorne urednice informativnega programa TVS Jadranke Rebernik. Zaradi tega neobičajnega sporočila, ki je pokazalo, da se z obveščanjem javnosti o tem dogajanju vsi niso strinjali, je Urbanija zoper Krajnca ter urednico oddaje Dnevnik in Odmevi Vesno Pfeiffer uvedel notranjo preiskavo. Urbanija je ocenil, da je šlo za hudo programsko kršitev, a ni sprožil disciplinskih postopkov, urejanje notranjih odnosov je prepustil odgovorni urednici Jadranki Rebernik. Z očitki Urbanije se Krajnc in Pfeifferja ne strinjata, zato se bosta, kot sta napovedala, o svojih možnostih pogovorila z odvetnikom.

Zgovorna poteza Krajnčevih novinarskih kolegov

V javnosti pa odmeva poteza skupine novinarjev TVS, ki so Krajnca tik pred zaključkom torkovih Odmevov podprli s prihodom v studio. Nekateri so potezo zaposlenih na RTVS podprli, spet drugi so do takšnega delovanja novinarjev kritični. Na spletnih omrežjih dogajanje najbolj kritični primerjajo celo z vdorom skupine, ki jo je nekoč vodil Ladislav Troha, v studio, ko so bili novinarji zelo kritični, zakaj jih ni bolje zavarovala policija. Zagovorniki pa, da gre za upravičen upor.

Vodstvo RTV Slovenija se je zaradi poteze zaposlenih danes javno opravičilo gledalkam in gledalcem. Njihov zapis objavljamo spodaj:

Opravičilo vodstva RTV Slovenija



Cenjenim gledalkam in gledalcem, ki ste včeraj spremljali informativne oddaje na prvem sporedu Televizije Slovenija, se iskreno opravičujemo.



Dnevnoinformativne oddaje so namenjene informiranju javnosti o ključnih zunanje- in notranjepolitičnih dogodkih dneva. Sporočilo, v katerem je nekaj zaposlenih samovoljno izrazilo neutemeljene obtožbe zoper vodstvo Televizije Slovenija in pozvalo odgovorno urednico Informativnega programa Jadranko Rebernik k ukrepanju, ta pa o besedilu niti ni bila obveščena, je neprimerno in je zloraba javnega medija za parcialne interese. Vsebina sporočila ne predstavlja novinarskega žanra in ni skladna z novinarskimi standardi.



V vodstvu RTV Slovenija si bomo prizadevali, da nezadovoljstvo nekaterih zaposlenih ne bo obremenjevalo naših gledalcev, poslušalcev in bralcev, plačnikov RTV-prispevka, pač pa, da se težave posameznikov rešuje znotraj javnega zavoda. Za neprimeren tekst se gledalcem ponovno opravičujemo.



Andrej Grah Whatmough, generalni direktor RTV Slovenija

Je Krajnc kakorkoli povezan z novim generalnim sekretarjem na ministrstvu za kulturo?

Na ministrstvu za kulturo Aste Vrečko je vlada 28. julija za v. d. generalnega sekretarja imenovala Tonija Tovornika, mandat pa mu začne teči s 1. septembrom. Tovornik je za v. d. generalnega sekretarja imenovan do imenovanja generalnega sekretarja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 28. februarja, so zapisali v sporočilu za javnost po seji vlade prejšnji mesec. O tem so poročali tudi RTVS in drugi mediji.

Tovornik je sicer univerzitetni diplomirani pravnik, ki pa je svojo poklicno pot začel na RTVS. Na nacionalki je skoraj deset let delal kot novinar, redaktor in kot urednik sodeloval pri številnih oddajah informativnega in izobraževalnega ter mladinskega in otroškega programa. Kot scenarist pa se je podpisal pod več dokumentarnih oddaj s področij znanosti in umetnosti.

Nekdanji sodelavec RTVS bi naj bil po neuradnih informacijah precej povezan z voditeljem informativnih oddaj Krajncem. Če se pokaže, da je bilo med njima več kot le prijateljstvo, to predstavlja konflikt interesov, ko bi medijski delavec (in medij) moral(a) razkriti povezavo javnosti ali pa se novinar iz poročanja ali sicer novinarskega dela v tej zadevi izločiti.