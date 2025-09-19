Elen Batista Štader se je odzvala na navedbe, da so jo na TV Slovenija odstavili z mesta voditeljice Dnevnika.

Prejšnji teden je portal Info360 poročal, da Elen Batista Štader ne bo več vodila Dnevnika na TV Slovenija in da jo bo na tem mestu zamenjala Jasmina Jamnik.

Zdaj se je Batista Štader na te navedbe odzvala za Primorske novice in dejala, da odločitev še ni dokončna, če pa bo odšla, bo to storila na lastno željo. "Želim se ponovno vrniti na TV Koper-Capodistria zaradi spremenjenih delovnih pogojev," je dejala za Primorske novice.

To ne bi bilo prvič, da bi Batista Štader zapustila položaj voditeljice, prvič se je od vodenja Dnevnika poslovila že leta 2021, takratno vodstvo pa jo je premestilo v regionalni center TV Koper-Capodistria. Vodenje osrednje informativne oddaje na TV Slovenija je ponovno prevzela leta 2023.

