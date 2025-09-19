Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Maškarada z bombo v Rusiji, ujeli nenavadno starko: je vpletena Ukrajina? #video

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Ruska varnostna služba FSB trdi, da je v Sankt Peterburgu preprečila bombni napad na avtomobil enega od vplivnih menedžerjev ruske obrambne industrije. V povezavi z domnevnim poskusom terorističnega napada, kot dogodek opisujejo v FSB, so prijeli tri osebe. Ena od njih je bil moški, preoblečen v starko, ki je eksplozivno napravo poskusil namestiti pod avtomobil.

Rusi, ki so ubogali Ukrajince

Po navedbah FSB so bile vse tri osebe, ki so jih pridržali v povezavi s poskusom bombnega napada na avtomobil v Sankt Peterburgu, državljani oziroma državljanke Rusije. Delovali naj bi po navodilih človeka, povezanega z ukrajinskimi obveščevalci, ki je v Rusiji upravljal "ukrajinsko teroristično organizacijo", trdijo v FSB.

Rus, vpleten v poskus bombnega napada, je bil preoblečen v starejšo žensko, trdi FSB. | Foto: FSB / Posnetek zaslona Rus, vpleten v poskus bombnega napada, je bil preoblečen v starejšo žensko, trdi FSB. Foto: FSB / Posnetek zaslona

V poskus namestitve eksplozivne naprave pod avtomobil vplivnega šefa enega od podjetji v ruski obrambni oziroma orožarski industriji – podrobnosti, za koga in za katero podjetje je šlo, FSB ne razkriva – sta bili vpleteni mlajši ženski in moški, ki je bil zamaskiran v starejšo žensko. S tem naj bi poskusil odvrniti pozornost od svojih namer, trdi FSB.

Enrique Arias Gil
Novice Učitelj pobegnil v Rusijo, od koder grozi: "Vi ste ščurki, podgane! Vse bom razkril!"

Bombo so skrivali na pokopališču

Osumljenki sta bili v izvidnici, med drugim naj bi sledili tarči poskusa bombnega napada in moškemu, ki je eksploziv nato poskusil namestiti pod avtomobil, tudi predali bombo, ki sta jo skrivali na enem od pokopališč v Sankt Peterburgu, piše medij The Moscow Times.

Fotografija v starko preoblečenega domnevnega bombnega napadalca, ki jo je izdal FSB. | Foto: FSB / Posnetek zaslona Fotografija v starko preoblečenega domnevnega bombnega napadalca, ki jo je izdal FSB. Foto: FSB / Posnetek zaslona

Vse so priznali

Videoposnetek, ki ga je v povezavi z dogodkom izdal FSB, med drugim prikazuje vse tri vpletene, ki se smukajo okrog avtomobilov na parkirišču in posledično aretacijo trojice.

V daljšo različico videoposnetka, ki ga je objavil FSB, so medtem vključena tudi zelo formalno zveneča priznanja vpletenih v domnevni poskus bombnega napada, kar po ugibanju The Moscow Times najverjetneje pomeni, da je FSB trojico prisilil v priznanje dejanja pred kamero. 

Patriot Park
Novice Rubikon: je razkrita največja skrivnost Rusije?

bomba teroristični napad Ukrajina Vojna v Ukrajini Rusija
