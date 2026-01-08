Igralke in igralci, ki bodo nastopili na letošnjem teniškem OP Avstralije, si lahko manejo roke. Organizatorji prvega letošnjega turnirja za grand slam so sporočili, da bodo imeli rekordni denarni sklad. Ta bo znašal 111,5 milijona avstralskih dolarjev (63,6 milijona evrov).

Avstralska teniška zveza (Tennis Australia) je napovedala kar 16-odstotno povečanje denarnega sklada. Zmagovalca, nagrade med ženskami in moškimi so enake, bosta prejela 3,55 milijona evrov, kar je 19 odstotkov več kot lani. Več pa bodo dobili tudi tisti, ki se bodo že prej poslovil od turnirja. Za poraz v prvem krogu bo igralec oziroma igralka dobila 128 tisoč evrov.

Craig Tiley Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Nazadnje bodo tudi tisti, ki bodo igrali kvalifikacije in se jim ne bo uspelo prebiti na glavni turnir, dobil 16 odstotkov več kot lani. Izvršni direktor avstralske zveze Craig Tiley je v svoji izjavi povedal, da ne skrbijo samo za zvezdnike tega športa, ampak tudi na tiste, ki so šele vstopili na turnejo in se bodo morda skozi sezono soočali s finančnimi težavami. Tenis je namreč zelo drag šport.

"To 16-odstotno povečanje dokazuje našo zavezanost podpori teniških karier na vseh ravneh," je povedal Tiley. "S povečanjem kvalifikacijskih nagrad za 55 odstotkov od leta 2023 in izboljšanjem ugodnosti za igralce zagotavljamo, da je profesionalni tenis trajnosten za vse tekmovalce."

Faza tekmovanja Nagrada Zmagovalec 3.550.000 € Drugouvrščeni 1.840.000 € Polfinalisti 1.070.000 € Četrtfinalisti 641.000 € Četrti krog 411.000 € Tretji krog 280.000 € Drugi krog 192.000 € Prvi krog 128.000 € Kvalifikacije – 1. krog 34.600 € Kvalifikacije – 2. krog 48.800 € Kvalifikacije – 3. krog 71.400 €

