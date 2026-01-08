Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Četrtek,
8. 1. 2026,
11.00

Osveženo pred

1 ura, 59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
OP Avstralije

Četrtek, 8. 1. 2026, 11.00

1 ura, 59 minut

Na teniškem OP Avstralije rekordni denarni sklad

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
OP Avstralije Novak Đoković | Novak Đoković je že desetkrat zmagal OP Avstralije. | Foto Guliver Image

Novak Đoković je že desetkrat zmagal OP Avstralije.

Foto: Guliver Image

Igralke in igralci, ki bodo nastopili na letošnjem teniškem OP Avstralije, si lahko manejo roke. Organizatorji prvega letošnjega turnirja za grand slam so sporočili, da bodo imeli rekordni denarni sklad. Ta bo znašal 111,5 milijona avstralskih dolarjev (63,6 milijona evrov).

Avstralska teniška zveza (Tennis Australia) je napovedala kar 16-odstotno povečanje denarnega sklada. Zmagovalca, nagrade med ženskami in moškimi so enake, bosta prejela 3,55 milijona evrov, kar je 19 odstotkov več kot lani. Več pa bodo dobili tudi tisti, ki se bodo že prej poslovil od turnirja. Za poraz v prvem krogu bo igralec oziroma igralka dobila 128 tisoč evrov.

Craig Tiley | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Craig Tiley Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Nazadnje bodo tudi tisti, ki bodo igrali kvalifikacije in se jim ne bo uspelo prebiti na glavni turnir, dobil 16 odstotkov več kot lani. Izvršni direktor avstralske zveze Craig Tiley je v svoji izjavi povedal, da ne skrbijo samo za zvezdnike tega športa, ampak tudi na tiste, ki so šele vstopili na turnejo in se bodo morda skozi sezono soočali s finančnimi težavami. Tenis je namreč zelo drag šport.

"To 16-odstotno povečanje dokazuje našo zavezanost podpori teniških karier na vseh ravneh," je povedal Tiley. "S povečanjem kvalifikacijskih nagrad za 55 odstotkov od leta 2023 in izboljšanjem ugodnosti za igralce zagotavljamo, da je profesionalni tenis trajnosten za vse tekmovalce."

Faza tekmovanja Nagrada
Zmagovalec 3.550.000 €
Drugouvrščeni 1.840.000 €
Polfinalisti 1.070.000 €
Četrtfinalisti 641.000 €
Četrti krog 411.000 €
Tretji krog 280.000 €
Drugi krog 192.000 €
Prvi krog 128.000 €
Kvalifikacije – 1. krog 34.600 €
Kvalifikacije – 2. krog 48.800 €
Kvalifikacije – 3. krog 71.400 €

Preberite še:

Venus Williams
Sportal Venus Williams bo pri 45 letih igrala na OP Avstralije
OP Avstralije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.