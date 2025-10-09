Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Četrtek,
9. 10. 2025,
7.59

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
teniški globus OP Avstralije

Četrtek, 9. 10. 2025, 7.59

3 minute

Poseben turnir

Avstralci pripravljajo spektakel: turnir, na katerem je ena točka vredna milijon dolarjev

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Carlos Alcaraz | Na zanimivem turnirju bo sodeloval tudi Carlos Alcaraz. | Foto Guliverimage

Na zanimivem turnirju bo sodeloval tudi Carlos Alcaraz.

Foto: Guliverimage

Ali mislite, da bi proti Carlosu Alcarazu, prvemu teniškemu igralcu, dosegli eno točko? Kaj če bi bila ta točka vredna kar milijon dolarjev? Na OP Avstralije bo potekal poseben turnir, na katerem bodo lahko sodelovali tudi amaterski teniški igralci.

Navijači bodo že pred začetkom OP Avstralije imeli kaj videti. | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Navijači bodo že pred začetkom OP Avstralije imeli kaj videti. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Organizatorji OP Avstralije, prvega teniškega turnirja za grand slam v sezoni, ki bo na sporedu januarja v Melbournu, pripravljajo nekaj posebnega. Avstralci so napovedali poseben turnir Milion Dollar 1 Point Slam, na katerem bo med drugim sodeloval tudi Carlos Alcaraz, trenutno najboljši igralec sveta.

"Danes lahko razkrijem, da bo prvi igralec sveta Carlos Alcaraz vodilni igralec na turnirju Million Dollar 1 Point Slam, na katerem vam lahko ena točka prinese milijon dolarjev," je povedal direktor OP Avstralije Craig Tiley.

Že pred začetkom turnirja bo veliko dogajanja. | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Že pred začetkom turnirja bo veliko dogajanja. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Dvoboj bo trajal le eno točko, zmagovalec pa odnese milijon

Na ekshibicijskem turnirju se bodo Španec in 21 drugih profesionalcev pomerili z desetimi amaterji iz vse Avstralije. Vsak dvoboj bo trajal le eno točko. O tem, kdo bo serviral, bo odločala igra kamen, škarje, papir. Zmagovalec vsake točke napreduje v nadaljnje tekmovanje, finalista bosta igrala na osrednjem igrišču Rod Laver, končni zmagovalec pa bo žep pospravil milijon avstralskih dolarjev (565 tisoč evrov).

"Ne glede na to, ali bo to amater ali profesionalec, bo končni zmagovalec domov odšel z nagrado. Prijave se bodo kmalu odprle v klubih po vsej državi. Med otvoritvenim tednom se bodo finalisti potegovali za priložnost, da se pomerijo s profesionalci v dvorani Rod Laver," je dodal Tiley. "Ker bo kmalu razkritih še več velikih imen, imaš zdaj milijon razlogov, da vzameš v roke lopar in se pripraviš na januar."

Vsako leto je na turnirju več navijačev. | Foto: Guliverimage Vsako leto je na turnirju več navijačev. Foto: Guliverimage Veliko dogajanja

Leta 2026 bo celotno območje Melbourne Parka odprto za javnost že od prvega dne, v dvorani Rod Laver bodo na sporedu štiri dobrodelni dogodki, sodelovali pa bodo tudi zvezdniki. Poleg tega si bodo ljubitelji tenisa lahko ogledali tudi kvalifikacije in odprte treninge.

Organizatorji so med drugim razkrili, da prestižni teniški turnir v zadnjih letih zelo raste. Leta 2025 je turnir obiskalo kar 1,2 milijona teniških navdušencev. Te številke so zanje dodaten izziv in odgovor na to je otvoritveni teden, ko bo veliko dogajanja.

Nekateri Španca že kritizirajo

Pojavljajo pa se tudi prve kritike na račun Španca, saj je ta pred časom dejal, da je urnik turnirjev preveč natrpan. "Verjetno nas bodo na neki način uničili," je pred časom izjavil Alcaraz. Zdaj mu očitajo to, da najde čas za tovrstne turnirje. Prav tako ga konec tega meseca čaka Six Kings Slam v Riadu v Savdski Arabiji, kjer bo zmagovalec domov prejel neverjetnih 4,5 milijona dolarjev (3,8 milijona evrov).

Preberite še:

Coco Gauff
Sportal Coco Gauff zlahka prek prve ovire, Arina Sabalenka po treh nizih
Novak Đoković
Sportal Đoković omagal zaradi vročine in bolečin
Novak Đoković
Sportal Kaja Juvan osvojila turnir, 150. igralec sveta namučil Novaka Đokovića
teniški globus OP Avstralije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.