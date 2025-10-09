Ali mislite, da bi proti Carlosu Alcarazu, prvemu teniškemu igralcu, dosegli eno točko? Kaj če bi bila ta točka vredna kar milijon dolarjev? Na OP Avstralije bo potekal poseben turnir, na katerem bodo lahko sodelovali tudi amaterski teniški igralci.

Navijači bodo že pred začetkom OP Avstralije imeli kaj videti. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Organizatorji OP Avstralije, prvega teniškega turnirja za grand slam v sezoni, ki bo na sporedu januarja v Melbournu, pripravljajo nekaj posebnega. Avstralci so napovedali poseben turnir Milion Dollar 1 Point Slam, na katerem bo med drugim sodeloval tudi Carlos Alcaraz, trenutno najboljši igralec sveta.

"Danes lahko razkrijem, da bo prvi igralec sveta Carlos Alcaraz vodilni igralec na turnirju Million Dollar 1 Point Slam, na katerem vam lahko ena točka prinese milijon dolarjev," je povedal direktor OP Avstralije Craig Tiley.

Že pred začetkom turnirja bo veliko dogajanja. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Dvoboj bo trajal le eno točko, zmagovalec pa odnese milijon

Na ekshibicijskem turnirju se bodo Španec in 21 drugih profesionalcev pomerili z desetimi amaterji iz vse Avstralije. Vsak dvoboj bo trajal le eno točko. O tem, kdo bo serviral, bo odločala igra kamen, škarje, papir. Zmagovalec vsake točke napreduje v nadaljnje tekmovanje, finalista bosta igrala na osrednjem igrišču Rod Laver, končni zmagovalec pa bo žep pospravil milijon avstralskih dolarjev (565 tisoč evrov).

"Ne glede na to, ali bo to amater ali profesionalec, bo končni zmagovalec domov odšel z nagrado. Prijave se bodo kmalu odprle v klubih po vsej državi. Med otvoritvenim tednom se bodo finalisti potegovali za priložnost, da se pomerijo s profesionalci v dvorani Rod Laver," je dodal Tiley. "Ker bo kmalu razkritih še več velikih imen, imaš zdaj milijon razlogov, da vzameš v roke lopar in se pripraviš na januar."

Vsako leto je na turnirju več navijačev. Foto: Guliverimage

Leta 2026 bo celotno območje Melbourne Parka odprto za javnost že od prvega dne, v dvorani Rod Laver bodo na sporedu štiri dobrodelni dogodki, sodelovali pa bodo tudi zvezdniki. Poleg tega si bodo ljubitelji tenisa lahko ogledali tudi kvalifikacije in odprte treninge.

Organizatorji so med drugim razkrili, da prestižni teniški turnir v zadnjih letih zelo raste. Leta 2025 je turnir obiskalo kar 1,2 milijona teniških navdušencev. Te številke so zanje dodaten izziv in odgovor na to je otvoritveni teden, ko bo veliko dogajanja.

Nekateri Španca že kritizirajo

Pojavljajo pa se tudi prve kritike na račun Španca, saj je ta pred časom dejal, da je urnik turnirjev preveč natrpan. "Verjetno nas bodo na neki način uničili," je pred časom izjavil Alcaraz. Zdaj mu očitajo to, da najde čas za tovrstne turnirje. Prav tako ga konec tega meseca čaka Six Kings Slam v Riadu v Savdski Arabiji, kjer bo zmagovalec domov prejel neverjetnih 4,5 milijona dolarjev (3,8 milijona evrov).

Preberite še: