Novak Đoković je v zahtevnih vremenskih razmerah v Šanghaju napredoval v četrtfinale. Na dvoboju proti Jaumeju Munarju je imel tudi nekaj zdravstvenih težav, zaradi izčrpanosti so mu morali celo pomagati do klopi ob igrišču. Emma Raducanu pa je že v prvem krogu Wuhana pri zaostanku 1:6, 1:4 zaradi slabega počutja predala dvoboj Ann Li.

In Novak Đoković po dobljenem dvoboju. Foto: Reuters Izjemno vroče razmere ob visoki vlažnosti še naprej povzročajo ogromno težav tenisačem na predzadnjem mastersu sezone v Šanghaju. Zaradi fizičnih težav je dvoboj tretjega kroga v nedeljo predal drugi nosilec Jannik Sinner. Precej težav je imel zdaj v osmini finala tudi 24-kratni zmagovalec grand slamov Novak Đoković. Potem ko je zaradi zahtevnih vremenskih razmer na prejšnji tekmi domnevno bruhal ob igrišču, je 38-letnik znova hodil po robu. A je na koncu izvlekel zmago proti Jaumeju Munarju s 6:3, 5:7, 6:2.

Potem ko je izgubil drugi niz po dolgi izmenjavi, se je Srb nemočen ulegel na tla, do klopi pa je prišel šele s pomočjo enega od trenerjev. Že pred tem je zahteval fizioterapevta za težave z ahilovo tetivo, nadaljevanje dvoboja pa je bilo nekaj časa vprašljivo. Đokoviću so nato pred zadnjim nizom pregledali vitalne znake, ob vrnitvi na igrišče pa si je zanesljivo zagotovil nastop med najboljšimi osmimi v Šanghaju. S tem je postal najstarejši udeleženec četrtfinala na turnirjih serije masters. Đoković je sicer zavrnil intervju na igrišču takoj po tekmi.

Ob odsotnosti Carlosa Alcaraza in predaji Sinnerja ima Srb zdaj priložnost, da osvoji prvi masters po skoraj dveh letih (Pariz). Za preboj med najboljše štiri bo igral proti Zizouju Bergsu.

Šanghaj, ATP masters 1000 (7,9 milijona evrov):



Osmina finala:

Zizou Bergs (Bel) - Gabriel Diallo (Kan/31) 3:6, 7:5, 7:6 (8);

Holger Rune (Dan/10) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fra/32) 6:4, 7:9 (7), 6:3;

Novak Đoković (Srb) - Jaume Munar (Špa) 6:3, 5:7, 6:2.



Wuhan, WTA 1000 (3,13 milijona evrov):



1. krog:

Rebecca Šramkova (Slk) - Ana Kalinska (Rus) 6:3, 3:6, 6:3;

Sofia Kenin (ZDA) - Anastazija Zaharova (Rus) 3:6, 7:6 (5), 6:3;

Ljudmila Samsonova (Rus/16) - Emiliana Arango (Kol) 6:1, 7:5;

Naomi Osaka (Jap/11) - Leylah Fernandez (Kan) 4:6, 7:5, 6:3;

Linda Noskova (Češ) - Julija Putinceva (Kaz) 6:4, 4:6, 7:6 (2);

Jaqueline Cristian (Rom) - McCartney Kessler (ZDA) 6:7 (6), 6:0, 6:3;

Ann Li (ZDA) - Emma Raducanu (VBr) 6:1, 4:1 - predaja;

Magdalena Frech (Pol) - Veronika Kudermetova (Rus) 6:3, 2:6, 6:3;

Karolina Muchova (Češ/12) - Marta Kostjuk (Ukr) 2:6, 6:2, 6:4;

Zhang Shuai (Kit) - Emma Navarro (ZDA/) 6:2, 2:6, 6:3;

Sorana Cirstea (Rom) - Jelena Ostapenko (Lat/) 6:0, 2:1 - predaja;

Belinda Bencic (Švi/13) - Donna Vekić (Hrv) 6:2, 6:2.