Kitajska teniška igralka Zheng Qinwen bo zaradi slabše fizične pripravljenosti izpustila odprto prvenstvo Avstralije. Turnir v Melbournu se bo s kvalifikacijami začel 12. januarja, glavni del pa 18.

Zheng Qinwen, olimpijska prvakinja iz Pariza 2024, je v finalu OP Avstralije igrala prav leta 2024, ko je izgubila proti trenutni številki ena, Belorusinji Arini Sabalenka.

Kitajska zvezdnica je morala po lanskem porazu v prvem krogu Wimbledona na operacijo komolca, septembra pa se je vrnila na turnejo WTA. Kasneje je priznala, da je prehitevala z vrnitvijo na teniška igrišča.

"Po tehtnem premisleku in upoštevanju zdravniških nasvetov smo se z ekipo odločili, da se odpovem nastopu v Melbournu," je Kitajka zapisala na Instagramu.

Čeprav njeno okrevanje poteka dobro, priprave na novo sezono pa so minile brez težav, še ni pripravljena za napore na enem od največjih turnirjev, je še dodala.

"Trenutno nisem najbolje pripravljena, še posebej za standarde, ki si jih postavljam sama," je zapisala olimpijska prvakinja Zheng.

