Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
7. 1. 2026,
13.33

Osveženo pred

35 minut

Sreda, 7. 1. 2026, 13.33

35 minut

Na ZRC za besedo leta razglasili božičnico, kretnja leta je geopestrost

Avtorji:
Na. R., STA

Komisija je finalistke za besedo leta izbrala izmed 470 prispelih predlogov, nato pa jih je prepustila v izbiro javnosti, ki je lahko glasovala vse do danes tik pred razglasitvijo.

Komisija je finalistke za besedo leta izbrala izmed 470 prispelih predlogov, nato pa jih je prepustila v izbiro javnosti, ki je lahko glasovala vse do danes tik pred razglasitvijo.

Foto: Gaja Hanuna

Beseda leta 2025 je postala božičnica, je odločila javnost, ki je glasovala v istoimenski akciji Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Izmed 11 finalistk so jo razglasili danes v Atriju ZRC, kjer so predstavili še kretnjo leta po izboru Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. To je geopestrost.

Finalistke za besedo leta so bile še carina, dolgotrajna oskrba, dvojna raba, flotilja, iskljiv, paliativa, redke zemlje, somestje, tiktokizacija in zastoj. 

V komisiji, ki je izbirala finalistke, so bili vodja akcije Beseda leta Simona Klemenčič in Kozma Ahačič z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, Marijan Dović z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede, Dan Podjed z Inštituta za slovensko narodopisje, Slavko Jerič z MMC RTV Slovenija, Gregor Pobežin z Inštituta za kulturno zgodovino, Petra Svoljšak z Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, Valerija Škof iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in Agata Tomažič iz uprave ZRC SAZU.

Leto prej je bil za besedo leta izbran genocid in za kretnjo leta mir.

javnost finalisti SAZU izbor Beseda leta
