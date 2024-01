Razglasili bodo besedo, ki je najbolj zaznamovala preteklo leto

V akciji Beseda leta, ki jo že nekaj let pripravljajo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, bodo danes razglasili zmagovalno besedo, ki je po oceni glasovalcev najbolj zaznamovala preteklo leto. Izbirali so lahko med 11 besedami. Ob tem bodo razglasili še kretnjo leta, ki jo izbira Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.

Letošnje finalistke za besedo leta, med katerimi je tudi Delova beseda leta, so bile bralna pismenost, draginja, gentrifikacija, nevihtna celica, nutrija, osebni zdravnik, štempljanje, ujma, UI kot kratica za umetno inteligenco, vojna in zal – poizvedba z največjim prirastom v tem letu na portalu Fran.

Lani je beseda leta postala gasilec

Glasovanje za besedo leta je potekalo od 21. decembra lani do danes na spletni strani www.beseda-leta.si, preko katere so tokrat prejeli tudi največ predlogov. Zmagovalko bodo razglasili danes opoldne v Atriju ZRC, kjer bodo poleg kretnje leta razglasili še morebitno najboljšo pesem, sestavljeno iz vseh 11 kandidatk za besedo leta.

Kandidatke za besedo leta je izbrala komisija, v kateri so predstavniki ZRC SAZU Simona Klemenčič, Kozma Ahačič, Petra Svoljšak, Marijan Dović, Gregor Pobežin in Agata Tomažič, Slavko Jerič z MMC RTV Slovenija in Valerija Škof z Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije.

"Beseda leta je akcija, ki je demokratizirala prizadevanja za živ slovenski jezik in občo zavest o njegovi dolgoživosti, obenem pa tudi njegovi energiji in svežini. Morda le malokaj more ljudem na tako učinkovit način sporočiti, da je jezik zares – njihov," o akciji pravi Pobežin.

Lani je beseda leta v tej akciji postala gasilec. Navezuje se na požar na Krasu julija 2022, ki je bil največji požar v zgodovini samostojne Slovenije.

