Na shodu za znanost opozorili na nezavidljiv plačni položaj strokovnih služb #foto

Zaposleni v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti so se danes na Novem trgu v Ljubljani zbrali na shodu, s katerim so opozorili na nezavidljiv plačni položaj svojih kolegov na strokovnih delovnih mestih. Poudarili so, da je primerno plačilo ključno za razvoj znanosti in izobraževanja, pristojne organe pa pozivajo k hitrejšemu ukrepanju.

Shod so sklicali v času, ko se nadaljujejo pogajanja o reformi plačnega sistema v javnem sektorju. Kot so že pred shodom sporočili iz Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS), so bili predlogi vladne strani za dvig plač strokovnih delovnih mest v visokem šolstvu dolgo časa izjemno nizki. "Zadnji je nekoliko drugačen, vendar je predlagana časovnica dviga plač tako raztegnjena, da bi do leta 2027 plače v javnem sektorju v povprečju upadle za vsaj od šest do sedem odstotkov," je opozoril predsednik VSS Gorazd Kovačič.

Dodal je, da bi vladni predlog povzročil tudi nove plačne krivice. V nadaljevanju pogajanj VSS od vlade pričakuje večjo odgovornost do temeljnega problema, zaradi katerega so se lotili plačne reforme, "to je do kadrovskega razpadanja javnih služb, ki je zlasti pereče v strokovnih službah na univerzah in pri vstopnih akademskih delovnih mestih".

Luthar: Strokovni delavci v znanstvenoraziskovalni sferi so potisnjeni v ozadje

Da so pogajanja prepočasna, je na shodu opozoril tudi direktor ZRC Sazu Oto Luthar. Strokovni delavci v znanstvenoraziskovalni sferi so po njegovem mnenju potisnjeni v ozadje, zato je naloga pristojnih organov, da se zanje zavzamejo.

Da pogajanja potekajo prepočasi, je na shodu opozoril tudi direktor ZRC Sazu Oto Luthar. Foto: Bor Slana/STA

Po besedah samostojnega strokovnega delavca na Inštitutu Jožef Stefan Boštjana Črniča strokovne službe skrbijo za vzdrževanje in razvoj znanja v Sloveniji. "Če se tega vzdrževanja ne bo ustrezno podpiralo in zagotovilo ustreznih plač, zato da bodo ljudje to delo še naprej želeli opravljati, se lahko pričakuje upad zanimanja ljudi zanj."

Želijo, da se čim prej odpravijo plačne anomalije in njihovo delo ustrezno vrednoti

Po mnenju svetovalke in samostojne strokovne delavke na Univerzi v Ljubljani (UL) Tjaše Podpečan je nesprejemljivo, "da imajo strokovne sodelavke in sodelavci, zaposleni na univerzi, v primerjavi z drugimi zaposlenimi v javnem sektorju na podobnih delovnih mestih, nižje plače". "Pristojnemu ministrstvu in vladi smo zato že naslovili, da naše delo ustrezno vrednoti, primerno plača in da čim prej odpravijo tudi vse plačne anomalije," je dejala.

"Pristojnemu ministrstvu in vladi smo zato že naslovili, da naše delo ustrezno vrednoti, primerno plača in da čim prej odpravijo tudi vse plačne anomalije," je dejala Tjaša Podpečan. Foto: Bor Slana/STA

Shoda se je udeležil tudi predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) Branimir Štrukelj, ki je opozoril, da bo "vrednotenje dela strokovnih delavcev žrtev novega plačnega sistema". "Zame je trenutno delo pristojnih organov popolnoma zgrešeno in kaže na temeljno nerazumevanje vlade, kakšen je v resnici globok pomen raziskovalne dejavnosti za vse nas, ki živimo v tej državi," je dejal.

Shod podprli tudi Socialni demokrati

Današnji shod so podprli tudi Socialni demokrati (SD). Kot so sporočili, bodo pri sprejemanju plačne reforme še posebej pozorni na položaj strokovnih sodelavk in sodelavcev v znanosti in izobraževanju. Ob tem pa pričakujejo, da bo plačna reforma v skladu s koalicijsko pogodbo odpravila nastale plačne anomalije znotraj javnega sektorja in da bodo strokovne sodelavke in sodelavci na univerzah ter raziskovalnih inštitutih deležni dostojnega plačila, enakovrednega primerljivim delovnim mestom znotraj javnega sektorja.

Shod pod geslom Pravično plačilo za pošteno delo je potekal pod okriljem Organizacijskega odbora Shoda za znanost, Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS), Univerze v Ljubljani (UL), Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Univerze v Novi Gorici. Podpira pa ga tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). Zadnji shod za znanost je bil sicer aprila lani, ko so opozarjali na ponovno degradacijo raziskovalne dejavnosti.