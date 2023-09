Vlada in sindikati javnega sektorja se vračajo na pogajanja

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je 28. avgusta sporočila, da se jim s sindikati ni uspelo sporazumeti o podpisu dogovora in da so zato pogajanja prekinili.

Vlada in sindikati javnega sektorja bodo danes nadaljevali pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij, ki jih je vladna stran konec avgusta prekinila. Potem ko se je prejšnji teden sestala delovna skupina za prenovo sistemskega zakona, se zdaj vračajo tudi h krovnim pogajanjem, torej z vsemi reprezentativnimi sindikati.

Vladna stran je na zadnjih pogajanjih pričakovala, da bodo s sindikati parafirali in pozneje tudi podpisali dogovor, s katerim bi začetek implementacije plačne reforme zaradi stroškov, ki jih bo zahtevala sanacija države po poplavah, premaknili za eno leto, torej na 1. januar 2025. Čeprav sindikati zamiku načeloma niso nasprotovali, pa so opozarjali, da takšnega soglasja ne morejo dati vnaprej, ne da bi vedeli, kaj bo po tej odložitvi sledilo, torej za koliko in ali sploh se bodo plače zvišale in v kolikšnem času.

Uskladili so se zgolj pri eni stvari

Za zdaj so se namreč uskladili zgolj glede tega, da se odprava plačnih nesorazmerij in prevedba na novo plačno lestvico izvedeta v enem koraku. Po kakšni dinamiki in na kakšen način naj bi to potekalo, pa še niso dorekli. Je pa vladna stran izrazila željo, da bi pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij končali do 15. oktobra.

A je nato po zadnjih pogajanjih 28. avgusta ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik sporočila, da se jim s sindikati ni uspelo sporazumeti o podpisu dogovora in da so zato pogajanja prekinili. Napovedala je, da bo s tem seznanila vlado, ki bo odločila, kako naprej. Kot pojasnjujejo na sindikalni strani, od takrat z vladne strani drugih pojasnil glede pogajanj niso dobili in jih pričakujejo danes.