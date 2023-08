Po mesecu premora vlada in sindikati javnega sektorja nadaljujejo pogajanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogajalci so na zadnjem julijskem srečanju načeloma potrdili metodo, po kateri bi plače javnih uslužbencev prevedli na novo plačno lestvico. Na ministrstvu za javno upravo zdaj pričakujejo še uradno povratno informacijo sindikatov glede načina prevedbe.

Vlada in sindikati javnega sektorja bodo po enomesečnem poletnem premoru danes znova sedli za skupno mizo ter se dogovorili o nadaljevanju pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Pričakovati je, da bodo spregovorili tudi o aktualnih razmerah v državi po poletnih ujmah in vplivu njihovih posledic na pogajanja.