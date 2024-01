V Galeriji Jakopič iščejo poznavalce, skrbnike in lastnike fotografskega gradiva, zbirk in zapuščin slovenskih fotografinj iz obdobja 1850–1950, pa tudi vse posameznice in posameznike, ki imajo kakršnekoli informacije o delu določene fotografinje med letoma 1850 in 1950.

Od 15. novembra 2023 je v Galeriji Jakopič v Ljubljani na ogled drugi del razstave Slovenske umetnice v obdobju 1850–1950, ki se med drugim posveča tudi fotografinjam v tem obdobju. Kot so poudarili v galeriji, je razstava šele prvi poskus bolj sistematične in širše, vseslovenske predstavitve obravnavane tematike, zato ob njej prepoznavajo "dobro priložnost za nadaljnji razmislek, raziskovanje in zbiranje gradiva".

Zdaj so objavili poziv, s katerim k sodelovanju vabijo tako poznavalce kot skrbnike in lastnike fotografskega gradiva, zbirk in zapuščin slovenskih fotografinj iz obdobja 1850–1950, ki bi jih zanimalo konec januarja svoja dognanja predstaviti na strokovnem posvetu v Galeriji Jakopič. Prav tako k sodelovanju vabijo vse posameznice in posameznike, ki imajo kakršnekoli informacije o delu določene fotografinje med letoma 1850 in 1950 in bi jih radi delili z njimi.

Vse, ki jih poziv nagovarja, vabijo, da jim do 20. januarja 2024 na elektronski naslov galerija.jakopic@mgml.si pošljejo bodisi e-sporočilo s kratkim povzetkom vsebine prispevka, ki bi ga predstavili na posvetu, ali jim po elektronski pošti sporočijo kakršnokoli drugo zanimivo informacijo o delu določene fotografinje oz. o gradivu, ki ga morebiti hranijo. Strokovni posvet bo v Galeriji Jakopič 30. januarja.

