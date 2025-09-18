Ruska vlada razmišlja o zvišanju stopnje davka na dodano vrednost, da bi zajezila vse večji proračunski primanjkljaj in ohranila denarne rezerve, so za Reuters povedali štirje viri, čeprav je ruski predsednik Vladimir Putin državljanom javno zagotavljal, da ne bo zvišanja davkov.

Osnutek proračuna za prihodnje leto naj bi ruska vlada parlamentu predložila 29. septembra. Njegove ključne postavke so bile predhodno dogovorjene z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in med formalno parlamentarno razpravo verjetno ne bodo bistveno spremenjene.

Rusija je letos, v četrtem letu vojne v Ukrajini, zvišala že dohodnino in davek od dohodkov pravnih oseb, vendar je morala vlada maja kljub temu potrojiti oceno zveznega proračunskega primanjkljaja na 1,7 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).

Zdaj naj bi ta cilj presegli, je dejal neimenovani uradnik, ki so ga ta mesec citirali državni mediji. Zdi se, da bo verjetno presežen tudi primanjkljaj v višini 0,9 odstotka BDP za leto 2026, ki je bil lani predviden v proračunskem zakonu.

Povišanje DDV bi lahko prepolovilo primanjkljaj

Štirje viri blizu vlade so ta teden potrdili poročilo The Bella, medija s sedežem zunaj Rusije, da vlada razpravlja o dvigu stopnje davka na dodano vrednost (DDV) z 20 na 22 odstotkov, da bi omejila primanjkljaj.

Poročilo ni navedlo morebitnega časovnega okvira za odločitev, vendar je eden od virov za Reuters povedal, da se o dvigu razmišlja v proračunu za leto 2026, sploh če se bo nadaljevala negotovost, povezana s prihodki od prodaje nafte.

"Kako je mogoče zmanjšati primanjkljaj ob upoštevanju proračunskega pravila? Samo z zvišanjem davkov, saj ni skoraj ničesar več za krčenje, niti vojaških izdatkov niti socialnih izdatkov," je za Reuters dejal eden od virov.

DDV je leta 2024 predstavljal 37 odstotkov prihodkov zveznega proračuna, morebitno povečanje pa bi lahko po izračunih Reutersa prepolovilo predvideni primanjkljaj za leto 2026.

Rusko gospodarstvo je kljub zaostrovanju zahodnih sankcij zaradi vojne v Ukrajini še naprej raslo, vendar naj bi se BDP letos upočasnil na približno en odstotek z lanskih 4,3 odstotka, inflacija pa ostaja nad osmimi odstotki. V Rusiji je velik del delovne sile vključen v obrambni in varnostni sektor, za katera zdaj namenijo 40 odstotkov prihodkov.

Vladna poraba je ključni dejavnik gospodarske rasti v Rusiji, in ker Putin izraža nezadovoljstvo zaradi upočasnitve gospodarstva in potrebe po nadaljnjem financiranju izčrpavajoče vojne v Ukrajini, je zmanjšanje porabe malo verjetno.

Končne odločitve še ni

Ruski finančni minister Anton Siluanov Foto: Guliverimage Finančni minister Anton Siluanov je vztrajal, da bo v veljavi ostalo proračunsko pravilo, po katerem se prihodki od energije, zbrani nad rusko ciljno ceno nafte, ki trenutno znaša 51 evrov za sod, usmerijo v sklad fiskalnih rezerv.

Potem ko je Rusija leta 2022 poslala vojake v Ukrajino, so zahodne države zavarovalnicam in ponudnikom pomorskih storitev prepovedale omogočanje izvoza ruske nafte, razen če je bila cena pod 51 evri za sod. Indija je močno povečala uvoz ruske nafte, vendar se zdaj sooča s pritiskom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da ga ustavi.

Ruski sklad, ki je ločen od rezerv centralne banke države, ima trenutno približno 40 milijard evrov likvidnih sredstev, ki jih je mogoče uporabiti tudi za kritje primanjkljaja. Vlada letos načrtuje, da bo iz sklada črpala 4,5 milijarde evrov.