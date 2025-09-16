Ruski brezpilotni letalniki nad Evropo. Kakšni so mogoči scenariji Nata?

Vdor ruskih brezpilotnih letalnikov v zračni prostor Poljske in Romunije v zadnjih dneh je dodatno povečal napetosti v Evropi in sprožil vprašanje, kako dolgo lahko Nato tolerira ruske provokacije. Mark Almond, direktor oxfordske ekspertne skupine Crisis Research Institute, v analizi za britanski The Independent piše, da mora zavezništvo zdaj razmisliti o jasnih "rdečih črtah" – in kaj se bo zgodilo, če jih bo Rusija znova prestopila.

V ponedeljek zvečer je bil, kot je na omrežju X sporočil premier Donald Tusk, nad poljsko vladno stavbo sestreljen dron. V zvezi z incidentom so aretirali dva beloruska državljana, stara okoli 20 let, je Tusk še navedel v objavi.

Pristojni organi še niso razkrili, za kakšno vrsto drona gre in ali bi ga bilo mogoče uporabiti za vojaške namene.

Namestnik notranjega ministra za notranje zadeve Wieslaw Szczepanski je za poljsko televizijo Polsat News dejal, da je incident pokazal učinkovitost služb ministrstva za notranje zadeve pri zaščiti najpomembnejših institucij v državi, poroča tiskovna agencija PAP.

Kaj, če članica zahteva aktivacijo kolektivne obrambe?

Prejšnji teden je v poljski zračni prostor vstopilo 19 ruskih brezpilotnih letalnikov, nekateri od njih so prepotovali več sto kilometrov znotraj države, preden so jih nekaj sestrelili, piše spletni portal Index.hr.

Poljski premier je nato izjavil, da je vojaški spopad v Evropi "bližji kot kadarkoli po drugi svetovni vojni". Le nekaj dni pozneje je novi brezpilotni letalnik preletel Romunijo, kjer so mu romunski F-16 sledili skoraj eno uro, preden se je vrnil v Ukrajino in nadaljeval napad.

Foto: Shutterstock Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ocenil, da incident ni bil napaka, pač pa očitno rusko stopnjevanje vojne. Vodja evropske diplomacije Kaja Kallas je dejala, da gre za še eno nesprejemljivo kršitev suverenosti članice EU, Velika Britanija pa je ruskega veleposlanika povabila na intervju. Moskva trdi, da so droni zaradi ukrajinskega elektronskega motenja skrenili s poti.

Za zdaj je Nato ustno obsodil vdor ruskih dronov in sprožil misijo Vzhodna straža, ki pomeni namestitev dodatne opreme na meje zavezništva z Rusijo, Belorusijo in Ukrajino. Toda, kot poudarja Almond v The Independent, to ne odgovarja na ključno vprašanje: kaj bi se zgodilo, če bi članica zaprosila za aktivacijo petega člena o kolektivni obrambi?

Dosedanje izkušnje z rdečimi črtami

Almond navaja znani primer iz Sirije leta 2013, ko je tedanji ameriški predsednik Barack Obama potegnil rdečo črto s tem, ko je režim Bašarja Al Asada opozoril, naj ne uporablja kemičnega orožja, in zagrozil s hudimi posledicami.

Ko se je to res zgodilo, se Washington in njegovi zavezniki niso odzvali, temveč so Moskvi dovolili, da organizira izvoz dela sirskega arzenala za množično uničevanje, pri čemer je Al Asad ostal na oblasti. "Putin zagotovo ni pozabil, kako je ta rdeča črta zbledela," piše Almond.

Zato dodaja, da bi lahko bila prazna grožnja Nata še bolj katastrofalna kot pa popolna odsotnost grožnje. Če se potegne nova črta, mora biti ta trdna in izvršljiva, poudarja.

Kako resno zaščititi vzhodne meje?

Na tej točki bi lahko zavezništvo po analizi The Independent začelo razmišljati o proaktivni sestrelitvi ruskih letal, ki se približujejo njegovim mejam, bodisi iz Ukrajine ali Belorusije bodisi čez Črno morje proti Romuniji. To bi vsaj na papirju jasno opredelilo, kje se začne območje, kjer so ruske vojaške operacije za Nato nesprejemljive.

Takšna poteza bi okrepila občutek varnosti med vzhodnimi članicami Nata, od Poljske do Romunije. Vendar Almond opozarja na drugo plat medalje: Ukrajina bi se lahko počutila zapuščeno. Če se na mejah zavezništva potegne rdeča črta, to za Kijev pomeni, da je na nekakšni nikogaršnji zemlji. In če bi Nato konflikt omejil le na svoje meje, hkrati pa jasno nakazal, da Ukrajina ne bo prejela neposredne vojaške zaščite, bi to lahko ustvarilo občutek izdaje.

"Morda bi bilo smiselno, da Washington izčrpa Rusijo z vojno v Ukrajini. Toda ukrajinski vojaki se borijo za preživetje države, ne za strateške cilje drugih ljudi. Če menijo, da Zahod nima istega namena kot oni, lahko to močno škoduje morali," opozarja Almond v The Independent.

Mogoč izhod: rdeča črta na zahodu Ukrajine?

Rešitev bi lahko bila določitev rdeče črte, ki bi zajemala zahodno Ukrajino. To bi ustvarilo varno območje za milijone Ukrajincev in industrijo na zahodu države, s čimer bi se, poleg zavarovanja koridorja vzdolž romunske obale Črnega morja proti ukrajinskim pristaniščem na jugozahodu, okrepila morala Ukrajincev, hkrati pa bi se na ta način odvrnila ruska agresija proti zahodu.

To bi lahko odvrnilo Putina, ne da bi izzvalo vsesplošno vojno med Rusijo in Natom, kar bi se mnogo verjetneje zgodilo, če bi uvedli območje prepovedi letenja nad vso Ukrajino.

A kot poudarja Almond, je vsaka rdeča črta vredna le toliko, kolikor je podprta z dejanji. Če bo Putin resneje preizkusil odločnost zavezništva in pokazal, da ni, bi bile posledice še hujše od današnje negotovosti na vzhodnem krilu Nata.