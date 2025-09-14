Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Nedelja,
14. 9. 2025,
11.29

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

Natisni članek
Poljska Nato Vojna v Ukrajini Rusija Nemčija

Nedelja, 14. 9. 2025, 11.29

1 ura, 27 minut

Nemce skrbi, da bi Rusija napadla zvezo Nato

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
Nemčija | Ruski propagandisti in vidnejši politiki so od začetka vojne v Ukrajini zaradi nemške pomoči napadeni državi z raketnimi napadi ali vdorom tankov večkrat grozili Nemčiji. | Foto Pixabay / FelixMittermeier

Ruski propagandisti in vidnejši politiki so od začetka vojne v Ukrajini zaradi nemške pomoči napadeni državi z raketnimi napadi ali vdorom tankov večkrat grozili Nemčiji.

Foto: Pixabay / FelixMittermeier

Večino Nemcev skrbi morebitni ruski napad na katero od članic zveze Nato, kaže danes objavljena anketa, ki jo je za časnik Bild izvedel inštitut Insa. Ta je pokazala tudi, da okrog polovica prebivalcev Nemčije podpira prekinitev dobav ruskih energentov v EU.

V anketi sta sodelovala 1.002 Nemca, glede na rezultate pa se 62 odstotkov vprašanih boji morebitnega ruskega napada na katero od članic severnoatlantskega zavezništva, denimo Poljsko ali Litvo. Strah pred napadom naj bi se med drugim povečal po nedavnem vdoru ruskih dronov v poljski zračni prostor.

Rheinmetall, Nemčija, Oklepniki
Novice Nemčija prihaja v Ukrajino. To je vse, kar je znano.

Le polovica Nemcev za zaustavitev dobave ruskega plina in nafte

Približno 49 odstotkov vprašanih meni tudi, da bi bilo treba nemudoma ustaviti vse dobave ruske nafte in plina v EU, medtem ko jih le 33 odstotkov podpira nadaljevanje dobav. Sedmim odstotkom se to ne zdi pomembno.

Po prepričanju 51 odstotkov vprašanih bi bilo treba zamrznjena ruska sredstva v EU porabiti za podporo Ukrajini, 29 odstotkov jih temu nasprotuje.

Vladimir Putin
Novice Rusi so povedali svoje. Kaj bo storil Putin?
Poljska Nato Vojna v Ukrajini Rusija Nemčija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.