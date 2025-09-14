Alarm v Romuniji: Zaradi Rusije dvignili vojaška letala

Romunija je v soboto zvečer aktivirala vojaška letala, potem ko je iz sosednje Ukrajine v njen zračni prostor ob meji vstopil ruski dron, je sporočilo obrambno ministrstvo v Bukarešti. Pojasnilo je, da ga niso sestrelili, saj je ta že prej zapustil nebo nad Romunijo.

Po navedbah ministrstva je dron v romunski zračni prostor vstopil med ruskim napadom na ukrajinsko infrastrukturo. V odziv so aktivirali dva lovca F-16, ki sta mu sledila, dokler ni ta v bližini naselja Chilia Veche tik ob meji zapustil zračni prostor države v smeri Ukrajine.

Rusko letalo prebivalcem na srečo ni bilo nevarno

Brezpilotnik ni letel nad naseljenimi območji in ni predstavljal neposredne grožnje za prebivalce, je še sporočilo ministrstvo.

Po besedah obrambnega ministra Ionuta Mosteanuja bodo s helikopterji preiskali območje, nad katerim je dron letel, navaja tiskovna agencija Reuters.

Zelenski: Ruski dron je nad Romunijo letel skoraj eno uro

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na omrežju X zapisal, da je dron prodrl približno deset kilometrov globoko in v zračnem prostoru Romunije, članice zveze Nato, vztrajal približno 50 minut.

"Ruska vojska natančno ve, kam letijo njeni droni in kako dolgo lahko ostanejo v zraku. Njihove poti so vedno natančno izračunane. To ne more biti naključje, napaka ali pobuda nekaterih nižjih poveljnikov. Gre za očitno širitev vojne s strani Rusije," je ocenil.

Letala aktivirala tudi Poljska

Poljska, kamor so v noči na sredo vstopili ruski droni ter sprožili odmeven odziv poljskih in zavezniških sil, je medtem v luči ruskega napada v bližini ukrajinsko-poljske meje v sodelovanju s zaveznicami iz Nata aktivirala svoje letalstvo, je na omrežju X sporočilo poveljstvo poljske vojske. Ob tem so oblasti tudi zaprle letališče v Lublinu na vzhodu države.