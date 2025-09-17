Putinov poznavalec trdi: To je tisto, kar Putina najbolj skrbi

Vladimirju Putinu je uspelo zagotoviti, da se večina ljudi v Rusiji bodisi počuti neprizadeto zaradi vojne bodisi verjame v njegovo pripoved, da gre za eksistencialni boj. Zato ima Putin še vedno veliko manevrskega prostora, trdi britansko-ruski zgodovinar Sergej Radčenko. Ta trdi, da je Putinova zaskrbljenost glede Kitajske edino upanje Zahoda, da se bo vojna v Ukrajini končala.

Incident z droni na Poljskem je bil po eni strani rusko opozorilo Poljakom, naj zmanjšajo svojo podporo Ukrajini, po drugi pa rusko opozorilo Zahodu, da so sposobni zaostriti konflikt, če to želijo, je v pogovoru za avstrijski medij Der Standard dejal britansko-ruski zgodovinar Sergej Radčenko.

"Putin razkril slabosti poljske zračne obrambe"

Na ruskem oziroma takrat še sovjetskem otoku Sahalin rojeni Radčenko tudi trdi, da je Rusija z izstrelitvijo dronov proti Poljski razkrila slabosti poljske zračne obrambe.

Obenem pa je Putin s tem zelo tvegal. "Z njegovega vidika bi bilo slabo, če bi Poljska vstopila v konflikt v Ukrajini s svojimi četami kot odgovor na stopnjevanje," pravi zgodovinar.

Radčenko: Kje Putinova briljantna strategija?

Na vprašanje, zakaj nekateri na Zahodu Putina še vedno dojemajo kot mojstra stratega, je Radčenko odgovoril: "Ko se je vojna začela, je bilo veliko ljudi – vključno z mano – ki so rekli, da je bila ta vojna najhujša stvar, ki se je lahko zgodila Rusiji, ker se bo s tem spremenila v vazala Kitajske. Danes mnogi v moskovski eliti verjamejo, da se Putinov izračun, čeprav tvegan, obrestuje, ker je Evropa utrujena od vojne in se ZDA poskušajo ponovno povezati z Rusijo. Hkrati je povprečen Rus danes revnejši, Rusija pa se je dejansko prodala Kitajski, kar sproža vprašanje, kaj sploh predstavlja briljantno strategijo."

O načrtih, ki so krožili letos avgusta in po katerih bi Donald Trump predal Donbas Rusiji v zameno za premirje, zgodovinar meni, da to s Putinovega vidika ne bi bil dober dogovor.

Putinova glavna cilja?

"Trump je verjetno mislil, da se bo Putin strinjal, ker zanj Ukrajina ni nič drugega kot nepremičnina. Zato je mislil, da bi bilo enostavno zamenjati eno ozemlje za drugo, pri čemer bi bilo vsako od njih seveda ukrajinsko ozemlje," pojasnjuje Radčenko.

Kot meni zgodovinar, ima Putin dva cilja. Po eni strani hoče stalno nevtralnost Ukrajine, ker mu omogoča, da poniža Ukrajino, ne da bi jo nujno moral priključiti. Po drugi strani pa se Putin želi znebiti ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ker mu je ta kljuboval.

Radčenko: Putin ni novi Hitler, ker je v resnici zelo oportunističen

Radčenko pravi, da se na Zahodu Putina predstavlja kot novo različico Adolfa Hitlerja, ki bi rad osvojil svet. "Ampak mislim, da ni tako, ker je Putin pravzaprav zelo oportunističen. Če ga nekaj frustrira, včasih preprosto obupa."

S potovanjem na Aljasko in tamkajšnjim srečanjem s Trumpom je okrepil svoj položaj v odnosu do Pekinga, je prepričan zgodovinar Radčenko. Foto: Reuters

Po besedah zgodovinarja podroben pregled dokumentov rusko-ukrajinskih pogovorov v Istanbulu leta 2022 kaže, da so Rusi opustili svojo zahtevo po brezpogojni predaji Ukrajine. Prav tako so opustili nasprotovanje pristopu Ukrajine v EU, kar je bilo presenetljivo glede na njihovo obsedenost s pridružitvenim sporazumom iz leta 2013.

Ukrajinsko nečlanstvo v Natu kot kompromis?

Vendar Putin ni hotel odstopiti od zahteve po nevtralnosti Ukrajine. Danes je Rusija lahko prepričana, da bi ZDA nasprotovale članstvu Ukrajine v Natu, zato je to verjetno področje, kjer bi lahko dosegli kompromis, trdi Radčenko.

Po Radčenkovem mnenju varnostna jamstva zahodnih sil Ukrajini ne pomenijo veliko, ker nihče ne ve, kako bi se ta jamstva v resnici izvajala. Kar je resnično pomembno, je sposobnost Ukrajine, da se brani.

Bi Putin rad živel večno?

Na vprašanje, ali bi Putin rad živel večno (vprašanje je bilo povezano z nedavnim pogovorom o metodah podaljševanja življenja med Putinom in njegovim kitajskim kolegom Ši Džinpingom), je Radčenko šaljivo odgovoril: "Ali nam to ne bi bilo všeč?"

Kitajska podpira vojno v Evropi, vendar si ne želi zaostritve. Prav tako si Peking ne želi poraza Rusije, ker bi to oslabilo njihov lastni položaj v Aziji, pojasnjuje Radčenko. Foto: Guliverimage

"Seveda, če to govori diktator, se sliši srhljivo, vendar odraža obup tukaj na Zahodu, kjer si tako obupno želimo, da Putin preprosto umre. Ker zaradi ruskega jedrskega orožja ne moremo prenesti vojne v Moskvo, upamo na državni udar, da bo padel skozi okno ali zbolel za rakom. Težava je v tem, da bo Rusija še vedno obstajala brez njega, in ker se preveč osredotočamo na osebo Vladimirja Vladimiroviča (Putina, op. p.) pozabljamo na dolgoročni odnos z Rusijo."

"Putin noče biti kitajski vazal"

O kitajsko-ruskih odnosih zgodovinar pravi, da Kitajska podpira vojno v Evropi, vendar si ne želi zaostritve. Prav tako pa si Peking ne želi poraza Rusije, ker bi to oslabilo njihov lastni položaj v Aziji. Poleg tega Rusija trenutno igra vlogo strelovoda za Zahod.

"Če pogledate, kako se je Putin obnašal med svojim nedavnim obiskom Kitajske, je jasno, da je sicer kritiziral Zahod, ni pa kritiziral Trumpa ali ZDA. V tem pogledu je bil očitno previden. S potovanjem na Aljasko in tamkajšnjim srečanjem s Trumpom je okrepil svoj položaj v odnosu do Pekinga. Putin seveda noče biti kitajski vazal. Trump je ugotovil, da je morebitna ponovna vzpostavitev odnosov z ZDA resnična motivacija za Putina, da konča vojno. Prav to je naše najboljše upanje za razumen mir v bližnji prihodnosti."

"Putin ima še vedno veliko manevrskega prostora"

Na vprašanje, ali bi Putin padel z oblasti, če ne bi uspel v Ukrajini, je Radčenko odgovoril: "Če se spomnimo devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bila Rusija veliko bolj odprta družba, so Rusi kljub vojni v Čečeniji in gospodarskemu zlomu ponovno izvolili Borisa Jelcina."

"Med katastrofalno politiko in spremembo vlade ni neposredne povezave. Upanje, da bo v Rusiji dovolj podpore za strmoglavljenje Putina, je podobno upanju, da bo zbolel za rakom. Putinu je uspelo zagotoviti, da se večina ljudi v Rusiji bodisi počuti neprizadeto zaradi vojne bodisi verjame v njegovo pripoved, da gre za eksistencialni boj. Zato ima Putin še vedno veliko manevrskega prostora," je še dejal Radčenko za Der Standard.